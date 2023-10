Galicia captó casi 300 millones de fondos Next Generation para I+D y digitalización

Tras la pandemia de COVID en 2020 la Unión Europea decidió inyectar más recursos a los estados miembros para amortiguar el impacto económico de la crisis sanitaria. Y estas ayudas extra —los llamados fondos Next Generation— tienen entre sus objetivos impulsar la agenda verde y digital. En concreto, la innovación, el I+D y las nuevas tecnologías son clave para mejorar el potencial de crecimiento de los países europeos. ¿Pero cuánto de este dinero se ha destinado finalmente a estas áreas estratégicas? Desde 2021 Galicia —sobre todo empresas, pero también entidades públicas como concellos o universidades— ha logrado captar 298 millones de euros para digitalización, investigación e innovación. Es la quinta comunidad autónoma del Estado que ha conseguido más fondos.

Solo la aventajan Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. De estas ayudas 152 millones se han destinado a investigación, desarrollo e innovación y 147 millones a digitalización. Son datos recopilados por la Fundación Cotec y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) que ha revisado todas las licitaciones y convocatorias de subvenciones ofertadas por las administraciones públicas desde la habilitación de los Fondos Next Generation en julio de 2021 hasta diciembre de 2022.

Se analizaron así, por un lado, las licitaciones de las administraciones para, por ejemplo, la construcción de nuevas infraestructuras o edificios, la compra de suministros o equipamiento y la prestación de determinados servicios por parte de empresas o autónomos. Y por otro lado, se recopilaron la subvenciones que se concedieron tanto a empresas, como autónomos, universidades, centros de investigación, particulares o bien otras administraciones.

En el caso de las licitaciones las empresas gallegas se han puesto especialmente las pilas. El informe destaca, de hecho, la “capacidad de captación de recursos” de Galicia, que obtuvo 79 millones de euros en adjudicaciones, situándose así el tejido empresarial de Galicia en el tercer puesto en cuanto a atracción de fondos europeos a través de concursos públicos y, no solo de los convocados por la Xunta o por el Gobierno, sino que también han concurrido a concursos de otros gobiernos autonómicos en los que han logrado hacerse con 12 millones de euros.

“En Cataluña y Galicia destaca el volumen de fondos que son capaces de captar empresas de consultoría informática como Seidor en Cataluña o Plexus Tech en Galicia”, subraya el informe de Cotec e Ivie.

De los 79 millones captados por empresas gallegas en licitaciones 18 millones fueron en concursos del Gobierno y 61 millones en contrataciones de gobiernos autonómicos, ayuntamientos y universidades. El grueso de este dinero se ha destinado a digitalización (74 millones de euros) y solo 4,1 millones han sido para investigación e innovación.

En todo caso, éste es el dinero percibido por beneficiarios gallegos en adjudicaciones. Pero si se analizan las cuantías licitadas por los organismos públicos localizados en Galicia —Xunta, concellos y universidades— en total se han ofrecido 118 millones de euros, situándose la comunidad gallega como la cuarta autonomía con más fondos licitados.

En cuanto a subvenciones los organismos públicos de Galicia —Xunta, ayuntamientos y universidades— convocaron solo 7,7 millones de euros en ayudas. Aunque parece una cifra escasa, Galicia sería la quinta comunidad con más fondos ofertados.

Sin embargo, los beneficiarios de subvenciones públicas en Galicia lograron captar 219,9 millones de euros. La explicación es que muchas de las convocatorias de ayudas son estatales. En el caso de las ayudas es el I+D+i el que concentra el grueso de las cuantías repartidas con 148 millones de euros, mientras que para digitalización se repartieron 72 millones.

En total, sumando los 219,9 millones en subvenciones más otros 79 millones en licitaciones la comunidad autónoma logró atraer en año y medio casi 300 millones de euros.

Un tercio de todas las ayudas antiCOVID se dedican a investigación y nuevas tecnologías

La financiación asignada a España de los fondos Next Generation asciende a 176.256 millones de euros y a finales del primer trimestre de 2023 ya había recibido el pago de 37.000 millones. De esta cantidad Galicia recibió en total 2.835 millones de euros, de los cuales 1.660 millones fueron transferidos a la comunidad autónoma para su propia gestión y otros 1.175 millones son administrados por el Estado. En términos per capita o bien en función al PIB, Galicia ocupa el octavo puesto como la autonomía con más fondos. La cuestión es cuánto de este dinero se está orientando al fomento del I+D+i y la digitalización. Según el informe de Ivie y la Fundación Cotec, el sector público territorial —es decir, Xunta, concellos y universidades— convocó hasta ahora 203 millones de euros en subvenciones y licitaciones para investigación y nuevas tecnologías, lo que representa el 29,5 por ciento de todos los fondos Next Generation concedidos hasta ahora. De esta manera, Galicia se posiciona como la comunidad que dedica un mayor porcentaje de recursos europeos a la agenda digital y el I+D. Sin embargo, está por debajo del porcentaje que dedica el Gobierno a estas áreas estratégicas: el 48,8 por ciento. ¿Y quién se beneficia de estas ayudas y adjudicaciones ? En el caso de las licitaciones en Galicia el 60 por ciento de las beneficiarias son grandes empresas, el 30 por ciento medianas y solo el 10 por ciento pymes. Pero en las subvenciones está más repartido: un tercio es para microempresas, otro tercio para pequeñas firmas, un 20 por ciento para las medianas y otro 20 por ciento para grandes compañías.

Las cifras