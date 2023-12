El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido en la mañana de este sábado el acto de colocación de la primera piedra de la fábrica digital de bloques en Navantia Ferrol, donde ha augurado un "auténtico cambio de paradigma" en el ámbito de la construcción naval, al tiempo que ha comprometido la "auténtica apuesta" de su Ejecutivo por este sector y por la reindustrialización del país.

"Estamos asistiendo a un auténtico cambio de paradigma en el ámbito de la construcción naval en Galicia y en España", ha asegurado el jefe de Ejecutivo en un acto desarrollado en una parcela que alberga la nueva nave. Lo ha pronunciado, entre otros, ante la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, la presidenta de SEPI, María Belén Gualda, el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

Pedro Sánchez ha asegurado que esta nueva fábrica digital de bloques forma parte de "tres grandes hitos" planeados por su Gobierno, como son "reindustrializar" el país, Galicia y la comarca de Ferrol, así como "la evolución hacia un nuevo ecosistema digital para la actividad de Navantia", que implicará "una renovación de los centros de producción", con "evolución en la plantilla en términos de digitalización, de automatización y de robotización de la actividad".

El de la fábrica digital de bloques, ha añadido, es "un proyecto que canaliza la mayor inversión realizada en un astillero español en los últimos años" y que se combina, ha detallado, con el tercer aspecto o hito, "una auténtica apuesta por el sector, que va a ser la referencia de esta tierra, por esta comarca".

Referencia mundial

Según el presidente del Gobierno, que también ha asistido al corte de chapa de la nueva fragata F-110 en Navantia, "en Ferrol es en donde se va a ubicar una instalación llamada a ser una auténtica referencia mundial en la construcción de fragatas" y que, por tanto, supone "reindustrialización, digitalización y cohesión territorial".

Estos ejes, ha señalado, "marcan un rumbo cierto hacia la modernización de Navantia y lo que representa el programa F-110 de la Armada, con la construcción de cinco nuevas fragatas hasta el año 2032".

Así, ha recordado que este programa contempla 4.325 millones de euros, que van a garantizar la carga de trabajo durante los próximos 12 años y que dará una tasa de ocupación para más de 9.000 empleos, tanto directos como indirectos.

Por último, Sánchez ha destacado que "este proceso de transformación digital" se acompaña "con la formación del capital humano, del que este proyecto también es un auténtico emblema". Ha incidido, además, en la relación con la Universidade da Coruña (UDC), a través del Centro Mixto de Investigación, así como en el Centro de Innovación y Robótica o el Centro de Excelencia del Gemelo Digital, que dará servicio a todos los centros de Navantia, además de la apuesta por la FP Dual en los centros de la ría de Ferrol.

Rueda tacha de "descortesía institucional" que Sánchez no le invite

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha tachado de "descortesía institucional" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no considerase" que Rueda debería de estar en el primer corte de chapa de la segunda de las fragatas de la serie F-11 que se ha producido en la mañana de este sábado en Navantia, en el municipio coruñés de Ferrol.

Así lo ha declarado a los medios tras un acto el acto del XXX aniversario de la declaración del Camino de Santiago como Patrimonio Mundial, que se ha celebrado en la capital gallega.

"No entiendo muy bien cómo algo tan importante para Galicia no considera el presidente del gobierno que la Xunta y su presidente, que por cierto soy su representante ordinario aquí en Galicia, no debería estar también", ha afeado el presidente del Ejecutivo gallego.

Rueda ha incidido en que como presidente del Gobierno, en Galicia siempre "va a ser bienvenido" y sobre todo si "viene con espíritu de colaboración y a traer buenas noticias".

Con todo, ha remarcado que "lo lógico" es que él participase también en ese acto y ha asegurado que si esto pasase por ejemplo en Cataluña, el presidente de la Generalitat "no tendría el tratamiento que está teniendo el presidente de la Xunta".