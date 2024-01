Ana Pontón: “Galicia merece mucho más”

Al igual que el presidente de la Xunta y el candidato socialista, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, también lanzó su mensaje de Fin de Año, grabado en su caso en el barrio compostelano en el que reside. La dirigente nacionalista se mostró convencida de que el 18 de febrero va a hacer “historia” y a “ganar una Galicia mejor” en las elecciones autonómicas, en las que aspira a ser la primera mujer presidenta del Ejecutivo gallego.

Sostuvo que sus vecinos le “dicen” que hay que “hacer algo con la sanidad, con la Atención Primaria, la subida de los precios”, la falta de trabajo o la subida de las cuotas de la hipoteca y de la electricidad. “Son las preocupaciones que me llegan hablando con las personas de mi barrio, las mismas que me compartís vosotros en los encuentros que tengo cada día por el país, las mismas que siento yo”, aseguró.

En su discurso, la líder de los nacionalistas gallegos indicó que aspira a tener la “confianza” de los gallegos para “ser la próxima presidenta”. “Porque me gusta Galicia, me gusta cómo somos, me gusta vivir aquí y quiero lo mejor para este país”, afirmó.

Pontón sostuvo además que Galicia merece “mucho más”: mejor sanidad, mejor educación, tranquilidad para las personas mayores y poder decirles a los jóvenes que se “quede” en la comunidad autónoma, que no se vaya porque aquí “va a tener oportunidades”.