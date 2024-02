Las víctimas del ‘Pitanxo’ piden “mantener el compromiso con toda la gente del mar”

Las familias de las 21 víctimas del naufragio del Villa de Pitanxo, acompañadas por amigos, vecinos y autoridades, homenajearon en Marín a los marineros que dejaron su vida frente a las costas de Terranova, en Canadá, en febrero de 2022. El de ayer fue un acto muy emotivo, en el que tomaron la palabra la portavoz y familiar de una de las víctimas, María José de Pazo y el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, mientras que todas las familias recordaron uno a uno los nombres de los fallecidos, antes de depositar una flor ante la placa que recuerda a los fallecidos en la punta del paseo marítimo Alcalde Blanco de Marín.

El acto contó con la asistencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (PP), así como con Ana Pontón del BNG, José Ramón Gómez Besteiro, del PSdeG-PSOE, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, además de parlamentarios, eurodiputados y alcaldes de varios municipios, que no intervinieron pero sí depositaron una flor ante el monolito que recuerda a las víctimas. Lo hicieron después de las familias y sin tomar la palabra.

María José de Pazo tuvo palabras de agradecimiento, especialmente, para Samuel Kwesi, uno de los supervivientes de la tragedia, que con su declaración arrojó luz sobre lo que ocurrió realmente en el buque antes de que este se hundiera: “Eres más sólido que esta placa, eres nuestro faro, nuestra esperanza”, apuntó De Pazo. Y es que Samuel Kwesi fue el marinero que contradijo la versión que dio el capitán del buque Villa de Pitanxo, y gracias al cual se comenzó a investigar el accidente.

Familiares de los fallecidos, en el homenaje. / .

Cuando las familias depositaban una flor ante el monumento que recuerda a las víctimas, de forma espontánea el público arrancó un sonoro aplauso a Kwesi, en el momento en que se acercaba a hacer su ofrenda.

El proceso por ese siniestro se encuentra en plena fase de instrucción. María José de Pazo recordó que “nuestra prioridad es la búsqueda de la justicia y el esclarecimiento de las causas”. Han sido hasta ahora —recordó De Pazo— “dos años de sufrimiento, de calvario, pero vamos a seguir buscando la verdad, vamos a encontrar la justicia”, aseguró. También pidió a las autoridades asistentes “que no sea solo hoy el compromiso”, con las víctimas y “con toda la gente del mar”. “Queda mucho camino por hacer”, por lo que pidió que “este compromiso que hoy demostráis, se extienda”.

Basilio Otero habló como presidente de la Federación de Confradías. / .

“Este accidente tiene que ser un punto y aparte, en la seguridad, en los protocolos de las víctimas del mar, para que no vuelva a pasar”, solicitó la portavoz de las familias. “Las personas quedarán en la memoria por sus acciones”, recordó De Pazo, quien pidió a las autoridades asistentes que lo ocurrido en las aguas de Terranova con este fatídico desenlace “marque una hoja de ruta para el futuro”, con la que evitar siniestros similares.

La portavoz apuntó que este año “hemos tenido un poco de consuelo” en el hecho de que se ha podido materializar la bajada al barco que tantas veces reclamaron las familias. Gracias a esa bajada al pecio “tenemos un informe pericial con datos tangibles y eso va a ser lo que quede ahí para una instrucción rigurosa”, recordó De Pazo.

En su intervención, María José de Pazo recordó a los asistentes que aquel 15 de febrero de 2022, cuando se hundió el barco en aguas de Terranova con el triste desenlace de 21 fallecidos, “ese día cambió nuestra vida para siempre, nos dio de bruces, con un golpe que nunca pensamos en vivir”.

En este punto agradeció particularmente la intervención de Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, “que estuvo el año pasado y en toda esta lucha durante estos dos años”. “Fue muy importante cuando hizo ese comunicado, que apoyaba sin ambages la bajada al mar, como representante de toda la familia del mar”, añadió De Pazo.

“Hay que ser críticos con alguna patronal”

“Hay que ser críticos con la patronal que no es como debería ser; hay mucha gente que es de bandera, pero otra no, y hay que apartarla, porque estamos en 2024 y no el siglo XIX”, dijo María José de Pazo en un improvisado discurso en el que reprendió la actitud de los armadores que ponen el negocio por encima de la vida de las personas. “Las cosas pasan y tenemos que cambiar para que no pasen”, indicó la portavoz de las familias. En este punto también agradeció la presencia en este acto de homenaje de los representantes de la Confederación Española de Pesca Cepesca y de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, cuyo presidente, Basilio Otero, apuntó que “cuando haya un suceso como este, es fundamental estar unidos”. En sus agradecimientos, De Pazo también mencionó a la presidenta de la Comisión de Peticiones de la UE., pero sobre todo a Samuel Kwesi, porque “no dejaste prevalecer la mentira, prevaleció la dignidad y aquí estamos para defender esa dignidad; sabemos que tú vas a mantenerte como una roca de granito, aunque tengamos que estar 40 años más en esta lucha”, le dijo. Tampoco se olvidó de la tripulación y la casa armadora del barco Playa Menduiña 2, que acudió al rescate de las víctimas y de los tres supervivientes. “Tenemos que agradecérselo siempre, porque acudieron a auxiliar a los supervivientes y a los cuerpos de los fallecidos, pusieron su vida en peligro, y también a su casa armadora, que se comportó como debe ser”.