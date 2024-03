Santiago y comarca se vuelcan para despedir al padre e hija fallecidos en accidente en Ames

Santiago y los municipios de su entorno se volcaron para despedir a Óscar Montero y su hija Aira, que perecieron trágicamente tras impactar su Opel Corsa contra un Volkswagen T-Roc el pasado domingo a la altura de Aldea Nova, en Ames. Y, precisamente, en este municipio, al igual que en el de Santiago (la familia es natural de Laraño), sus munícipes, vecinos y trabajadores se concentraron en un minuto de silencio.

Concentración en la praza do Obradoiro compostelana por el padre e hija fallecidos. / CONCELLO DE SANTIAGO

Asimismo, el tanatorio Apóstol de Boisaca fue marco del funeral de cuerpo presente en el que desbordaron las muestras de afecto de sus amigos y familiares.

Además, y ante la afluencia, muchos allegados tuvieron que seguir la eucaristía desde las pantallas habilitadas en el propio tanatorio. Allí recordaron el cariño que le tenían a estos dos vecinos, muy conocidos y activos en el sector de la construcción y el de las piscinas.

Por su parte, en la praza do Obradoiro se daban cita la alcaldesa y miembros de la Corporación “para trasladar o seu apoio e solidaridade ás familias das vítimas do lamentable accidente”, apuntan fuentes municipales, al tiempo que en la praza do Concello de Bertamiráns hacían lo propio, terminando ambas citas con un aplauso y deseando la pronta recuperación de la ocupante del SUV ingresada aún muy grave.