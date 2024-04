Una sentencia establece que un policía auxiliar cobre lo mismo que un policía local de plantilla

La sentencia de una jueza de Santiago acaba de establecer que un policía auxiliar de Rianxo debe cobrar lo mismo que los policías locales de esa localidad, mientras siga “desempeñando” las funciones propias de esa misma categoría, aunque no lleve arma de fuego al no ser funcionario de carrera. La resolución abre la puerta a las reclamaciones de este personal laboral, que podrían solicitar cobrar como un funcionario si realizan las mismas funciones que este. Además, la juez declara el carácter “indefinido no fijo” de la relación laboral del policía auxiliar con el Concello de Rianxo —con una antigüedad que arranca ya en 2007 y que tuvo diversos contratos temporales a jornada completa—.

El demandante regulaba el tráfico, realizaba intervenciones por solicitud vecinal, actuaba en incidencias, acciones programadas por la Policía, así como elaboraba informes y documentos, según ha quedado probado. El juzgado considera que su contrato inicial fue un fraude de ley, por no ser una plaza temporal, y por tanto transforma la relación en indefinida. Asimismo, impone el abono de 6.061 euros por las “deudas salariales” relativas al año 2021.

Los policías auxiliares son personal laboral contratado para cubrir provisionalmente vacantes o ausencias por bajas, así como por necesidades del servicio o para el refuerzo temporal durante el verano en concellos que crecen exponencialmente en población con la llegada de turistas. El letrado del policía que ganó la demanda, director del despacho Zeres Abogados de Vigo, Fabián Valero, explica que hay poblaciones en las que están cubriendo con plazas temporales y recurriendo a policías auxiliares para puestos que realmente son estructurales, lo que se demuestra porque que son deficitarios en amplios períodos del año.

En segundo lugar, esta sentencia dictada por un Juzgado de lo Social de Santiago expresa el derecho a que cobren como la Policía Local. “Se está consolidando un criterio para el personal laboral: puede reclamar cobrar como un funcionario si hace las mismas labores que este”, explica, citando también a sentencias previas de auxiliares administrativos o agentes de desarrollo local y cuyo campo se abre ahora al policial.

De hecho, en esta sentencia sobre el policía de Rianxo se cita una resolución similar del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG),ya declarada firme por el Supremo en 2022, relativa a un policía auxiliar del Concello de Moaña. El fallo determinó que el Concello de Moaña tenía que indemnizar al agente auxiliar de policía con más de 30.000 euros y tras alegar el trabajador que en diferentes periodos desde 1999 realizó para la administración local funciones que excedían las de sus competencias como auxiliar —al realizar el trabajo “con carácter habitual y permanente en el tiempo”—. Exigió, también en ese caso y por vía judicial, la diferencia salarial entre lo que cobró y lo que debió de percibir como agente de policía local.

Y esta resolución coincide en el tiempo con la convocatoria de la Xunta, que acaba de aprobar un proceso selectivo para cubrir 127 plazas de auxiliar de policía en 32 concellos. El proceso de selección consta de tres pruebas. Quien las supere, irá a un curso de formación teórico-práctica en la Academia Galega de Seguridade Pública.