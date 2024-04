El TSXG suspende siete parques eólicos más y las paralizaciones alcanzan las 27

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha suspendido siete parques eólicos más, de forma que el total de paralizaciones alcanza las 27.

En concreto, los siete nuevos parques eólicos paralizados son: Rodicio II -entre los ayuntamientos de Maceda y Montederramo (Ourense)-, Alto de Montouto -entre A Cañiza y de Covelo (Pontevedra)-, Meirama -Carral, Cerceda y Ordes (A Coruña)-, Monte da Croa --Dumbría y Vimianzo (A Coruña)-, Gato -Aranga, Coirós y Oza-Cesuras (A Coruña)-, Cunca -en Vila de Cruces (Pontevedra)- y Serra do Farelo -entre Agolada (Pontevedra) y Antas de Ulla (Lugo)-.

Por otra parte, el TSXG ha emitido otro auto en el que desestima la medida cautelar interesada por una asociación ecologista referente al parque eólico Uxo, en Avión (Ourense).

Tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo (TS) el pasado mes de diciembre, el TSXG ha adaptado los criterios a la hora de decidir sobre medidas cautelares respecto a parques eólicos, de modo que ahora centra sus paralizaciones en cuestiones medioambientales.

Y es que esa resolución del alto tribunal rechazaba dos de las causas que el TSXG tuvo en cuenta para decretar la anulación de algunas instalaciones -ambas relacionadas con el plazo del trámite de información pública en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental seguido antes de dictarse la autorización de los proyectos y del acceso a los informes sectoriales por el público interesado en ese trámite-.

Desde entonces, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido hasta la fecha 42 autos en los que decide sobre las solicitudes de suspensiones cautelares de autorizaciones administrativas y de construcción de 30 parques eólicos, de los cuales 27 han sido estimatorios y tres fueron rechazados.

Además de los siete mencionados, el TSXG ha adoptado las medidas cautelares de suspensión solicitadas respecto a los siguientes parques eólicos: Monte Neme (municipios de Carballo y Malpica de Bergantiños); Zamorra (Agolada); Touriñan III-2 (A Estrada, Cuntis y Campo Lameiro); Pico Seco (Lalín y O Irixo); Figueiras (Mondoñedo, Alfoz y Valadouro); Reboiro (Baralla, Castroverde y O Corgo); Rodeira (Vila de Cruces y Lalín); O Cerqueiral (Cabana de Bergantiños, Coristanco y Santa Comba); Chao do Marco (Becerreá); Felga (Aranga, Coirós y Oza-Cesuras); Monte Peón (A Lama); As Encrobas (Cerceda, Carral y Ordes); Serra do Faro Ampliación II (entre los municipios de Piñor, Cea, Dozón y Rodeiro), As Penizas (Forcarei y Cercedo-Cotobade); Troitomil (A Baña y Negreira); Ventumelo (A Pobra de Trives, San Xoán de Río y Ribas de Sil); Porto Vidros (Cerdedo-Cotobade y Campo Lameiro); Banzas (Outes, Mazaricos y Negreira); Alto da Telleira (Covelo y A Cañiza) y Outeiro Grande (A Estrada y Forcarei). Los dos desestimatorios fueron en los llamados Vilartoxo y Neboada.