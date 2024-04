Rueda justifica el fin de las vicepresidencias para tener un gobierno “más horizontal”

La nueva Xunta de Galicia funciona ya al 100%. Pasadas las nueve de la mañana, los doce conselleiros —cuatro debutantes— tomaron posesión de su cargo para luego participar en el Consello del Ejecutivo. El jefe del mismo, Alfonso Rueda, les puso la tarea de “superar a los gobiernos anteriores” como muestra de que Galicia avanza y justificó los cambios aplicados. “El deber es buscar la excelencia”, alegó después de eliminar las dos vicepresidencias que mantuvo cuando relevó a Alberto Núñez Feijóo y el año pasado después de que su antecesor se llevara a Madrid a Francisco Conde —uno de los vicepresidentes— y Rosa Quintana, lo que le obligó a remodelar su equipo.

La supresión de esos primus inter pares no afecta a la gestión diaria, pero sí supone un movimiento de calado político, pues elimina el ascendente de Diego Calvo y Ángeles Vázquez. “Intenté diseñar un gobierno más horizontal”, alegó ayer a preguntas de la prensa un Rueda que rechazó interpretar esa decisión como una degradación de los citados dos dirigentes. “En ningún caso”, indicó. “No es otra cosa que una reorganización del Gobierno más horizontal”, añadió.

Rueda presidió ayer el acto solemne de jura o promesa del cargo en el pazo de Raxoi, enfrente de la Catedral de Santiago. Allí comparecieron todos los integrantes del Gobierno, con las caras nuevas de José López (que asume Cultura, Lingua e Xuventude), María Martínez Allegue (Vivenda e Promoción das Infraestructuras), Antonio Gómez Caamaño (Sanidade) y María José Gómez (Medio Rural).

Continúan Diego Calvo (Presidencia, Xustiza e Deportes), Ángeles Vázquez (Medio Ambiente e Cambio Climático), Román Rodríguez (Educación, Ciencia, Universidades e FP), Fabiola García (Política Social e Igualdade), José González (Emprego, Comercio e Emigración) María Jesús Lorenzana (Economía e Industria), Miguel Corgos (Facenda e Administración Pública) y Alfonso Villares (Mar).

La decisión de mayor calado es la eliminación de las dos vicepresidencias que ostentaban Calvo y Vázquez, dotando así a la Xunta de un carácter más presidencialista, aunque él rechazó necesitar cualquier gesto de autoafirmación. “El refuerzo de mi figura viene del resultado electoral”, respondió a un periodista tras la reunión del Consello, que se produjo tras el acto de toma de posesión. El pasado 18 de febrero logró 40 diputados de 75 —dos menos que en 2020— en su primera candidatura como presidente y el 47,95% de los votos.

Rueda agradeció a los recién llegados haber aceptado el ofrecimiento para formar parte del Ejecutivo con el objetivo de que “Galicia avance” y también destacó el trabajo de los conselleiros salientes Ethel Vázquez (que ya forma parte de la Mesa del Parlamento) y Julio García Comesaña y Elena Rivo, que dejan Sanidade y Emprego, respectivamente. Esta última fue la única que no asistió. La Xunta alegó que se encontraba indispuesta, si bien pasó parte de la mañana en el despacho de la Consellería de Traballo, según las fuentes consultadas. Rivo sopesa regresar a la Universidade de Vigo, y desde su entorno no quisieron confirmar si renunciará al escaño en el Parlamento, pero afirmaron que “no hará declaraciones porque a partir de ahora su vida será privada”.

La elección de la nueva Xunta que “cierra un ciclo intenso” y abre la etapa Rueda estará presidida por un Rueda con mayor protagonismo, si bien este pidió cerrar filas y eludir cualquier tentación de confrontación interna. “Somos un grupo de compañeros y amigos, no luchamos entre nosotros”, expuso antes de sostener que a los elegidos les toca “superar a los gobiernos anteriores” para perseguir la citada “excelencia”. “Eso significa que Galicia sigue progresando”, añadió.

“Carrera de relevos”

También rechazó cualquier interpretación en clave de castigo por los relevos y los vinculó con la normalidad de una nueva etapa. “Esto es una carrera de relevos, tiene que haber cambios [...] Todos los que tomaron posesión hoy serán sustituidos y en algún momento yo también. Eso entra dentro de la normalidad”, alegó.

A partir de ahora, Rueda encara una nueva fase en la que apostó por la “lealtad institucional” con el Gobierno central de Pedro Sánchez con el que mantiene varios enfrentamientos abiertos y reconoció que pedirá a la mayor parte de los conselleiros que dimitan de su escaño en el Parlamento para centrarse en sus competencias.

Mantendrá así la tradición instaurada por Alberto Núñez Feijóo, que en su última legislatura dejó solo a sus dos vicepresidentes —el propio Rueda y Francisco Conde— como diputados, forzando al resto a dimitir, al igual que otros altos cargos, por lo que la lista del PP fue avanzando hasta casi agotarse.

Rueda reconoció que “siempre puede haber una excepción” y que alguno mantenga el acta. Hasta ahora, el único diputado con acta, además de él mismo, era Diego Calvo, que entró en el Consello hace dos años cuando Feijóo dimitió. Pidió tiempo para dar a conocer quiénes mantienen el acta. “Pido paciencia para saber quiénes son, no va a ser esta semana, ni probablemente la siguiente”, añadió tras la reunión del Consello. También dejó en manos de los salientes —Vázquez, Comesaña y Rivo— mantener el acta o volver a su ámbito laboral.

El mantenimiento del escaño tiene calado, pues en Galicia la legislación obliga a que el presidente de la Xunta tenga un asiento en el Pazo do Hórreo. Si Feijóo hubiese forzado la dimisión de Rueda, este no podría haber sido elegido heredero. O bien debería haber apostado por otro, o bien convocado elecciones. Por ello, y ante un hipotético problema que obligase a Rueda a ceder el puesto, su relevo, si no convocase elecciones, saldría de sus 40 diputados en el Parlamento, por lo que es previsible que no solo mantenga a un conselleiro. Ayer, la prensa le preguntó si mantendrían el acta conselleiros con peso político como los ya exvicepresidentes Diego Calvo y Ángeles Vázquez. Eludió concretar.

Calvo: “Contento”

Lo que sí está reglado es que sea Calvo, que mantiene la cartera de Presidencia, Xustiza e Deportes, quien sustituya a Rueda al frente del Consello y en las comparecencia posteriores ante los medios si el presidente se ausenta por alguna circunstancia, según fuentes del Ejecutivo gallego.

Calvo, líder del PP de A Coruña, también se refirió a la supresión de las dos vicepresidencias. “Son decisiones de organización. Lógicamente le corresponde a él determinar cómo se hace [la nueva Xunta]”, respondió a la prensa tras la toma de posesión en Raxoi. Insistió en que se siente “muy contento” de continuar formando parte del equipo de gobierno de Alfonso Rueda.

Allegue destaca la “frescura” de los debutantes y sostiene que llegan con “las ideas claras”

Eva Martínez Allegue da un salto en su carrera política y asume la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. Ayer, dio voz a los otros tres debutantes en el Consello, José López, María José Gómez y Antonio Gómez Caamaño. “Con nuestra llegada, intentaremos aportar frescura, ilusión y las ganas que nunca faltan”, expuso tras la toma de posesión en Raxoi, que realizaron ante un ejemplar de la Biblia, otro de la Constitución y otro del Estatuto de Autonomía. Esta renovación está pensada en el exclusivo interés de los gallegos”, añadió durante su intervención, en la que garantizó “dedicación, lealtad y trabajo infinito” en un salón en el que los familiares de los nuevos conselleiros y los salientes se mezclaban con autoridades. “Sin dejar nunca de aprender, llegamos con las ideas claras, con los mayores ánimos para afrontar los restos de Galicia en las próximas décadas y con las banderas de la unidad, la estabilidad y la vocación de servicio público”, añadió. Tras el acto, el resto de debutantes también se enfrentaron por primera vez como conselleiros de la Xunta a las preguntas de la prensa para trasladar sus primeras impresiones. José López, que asume Cultura, Lingua e Xuventude y es señalado por el PP como uno de los valores en alza, destacó la necesidad de dar un “impulso” a la cultura. “Somos el gobierno que más se parece a Galicia y, por lo tanto, tenemos que integrarnos también en la realidad de Galicia y cuando hablamos de Galicia, hablamos de cultura, lengua y juventud”, expuso. “Siempre hablo de dar la talla, no en el aspecto físico, sino en el político”, añadió. El nuevo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó la asunción de sus responsabilidades con “mucha ilusión, responsabilidad y humildad”, si bien pidió tiempo cuando se le preguntó por sus retos a corto plazo. Finalmente, la nueva responsable de Medio Rural, María José Gómez, coincidió en afrontar esta etapa con “mucha ilusión y ganas de trabajar”.

Comesaña agradece haber servido a Galicia

Julio García Comesaña representó a los conselleiros salientes, como Ethel Vázquez y Elena Rivo, tras la toma de posesión del nuevo gobierno y se despidió con palabras de agradecimiento por la “inmensa oportunidad de servir a Galicia”. Quiso destacar un elemento clave en su gestión, como fue la lucha contra la pandemia de COVID-19, que “sin duda” marcó la legislatura. “Deberíamos estar satisfechos, salimos antes de la pandemia”, destacó tras deshacerse en agradecimientos al personal de la Xunta, especialmente al sanitario. “Solo puedo agradecer la inmensa oportunidad, para un niño de Vigo que escuchaba la radio y oía hablar de los conselleiros, la oportunidad de llegar a estar en este lugar y tener el inmenso honor de servir a Galicia”, dijo. Sin él, Vigo carece ya de conselleiros.