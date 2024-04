La ourensana Elena Rivo deja la política tras no repetir como conselleira

Elena Rivo renunció ayer a su acta como diputada del PP en el Parlamento gallego para dejar así la política en primera línea y volver a la Universidade de Vigo, en cuyo campus de Ourense ejercía de vicerrectora desde 2022 antes de dar el salto al Consello de la Xunta el pasado verano, cuando Alfonso Rueda la incorporó a su equipo como conselleira de Promoción do Emprego.

Tras nueve meses en el cargo, —una de las conselleiras más efímeras de la historia—, el presidente del Ejecutivo decidió prescindir de ella, a pesar de que Rivo deseaba continuar con sus tareas, y ello desencadenó su adiós a la política. Primero, fue la única de los tres conselleiros salientes —junto a Ethel Vázquez y Julio García Comesaña— que no acudió el lunes a la toma de posesión de los nuevos integrantes del Consello. Ayer por la mañana acudió al Parlamento, donde se celebraba la sesión de apertura solemne de la legislatura, y solicitó en la Mesa su renuncia. Luego, pidió su regreso a la universidad. Informó a Rueda de su decisión ayer mismo, si bien dejó el escaño vacío en la sesión parlamentaria.

Su relevo supondría la incorporación en la Cámara de Argimiro Marnotes, exalcalde de O Carballiño, que ocupa el noveno puesto en la lista ourensana del PP, partido que logró ocho actas por esta provincia. Rivo fue, por cierto, número 1.

No será el único movimiento en las filas populares, pues el nombramiento inminente de varios altos cargos supondrá, como sucede habitualmente desde 2009, la salida de varios diputados rumbo al Ejecutivo. También está por ver qué conselleiros mantienen el acta, pues Rueda ya avanzó el lunes que pedirá a la mayoría renunciar al escaño para dedicarse por completo a sus funciones. Habrá excepciones, pero no concretó cuáles.

En la pasada legislatura, mantuvieron el acta los dos vicepresidentes, Diego Calvo y Ángeles Vázquez, aunque Rueda eliminó esos cargos para lograr un gobierno “más horizontal”.

Quienes sí mantendrán su acta son Ethel Vázquez, que fue la primera salida del Consello y que ocupa un puesto en la Mesa del Parlamento, y, de momento, el exresponsable de Sanidade Julio García Comesaña, si bien es uno de los nombres apuntados como posible delegado de la Xunta en Vigo.

Santalices reclama a los diputados moderación frente a la “crispación” de la política estatal

La apertura solemne de la XII Legislatura tuvo lugar ayer tras la toma de posesión del nuevo equipo de Gobierno autonómico el lunes. El presidente de la Cámara, el popular Miguel Santalices, apeló al “sentidiño” para mantener lo que considera habitual moderación en la escena gallega frente a la “crispación” de la política estatal. “Hago este llamamiento desde el profundo orgullo que me inspira la moderación característica del pueblo gallego, por ahora moderadamente inmune frente a esas corrientes importadas, y también con la esperanza de blindar la trayectoria de esta Cámara, ajena desde hace tiempo a la convulsión que se registra en instituciones homólogas”, expuso. El presidente de la Cámara autonómica reclamó respeto en el debate político, incidiendo en los argumentos políticos y huyendo de los insultos personales para fortalecer la democracia. “La conquista de nuevos derechos no puede ni debe cimentarse sobre la polarización extrema que planea sobre la política de nuestros días y cierra el camino a cualquier intento de diálogo y de acercamiento entre personas y formaciones divergentes. Porque la democracia, en general, y los parlamentos democráticos, en particular, tienen una especial obligación de cultivar la concordia, no tanto en beneficio propio, como en la búsqueda del entendimiento colectivo, que se traduce en bien común y en sociedades más abiertas y tolerantes”, prosiguió Santalices. En esa línea, apeló a huir de las “campañas de desinformación y las noticias falsas” como elementos que debilitan la democracia y fomentan la desafección. También destacó el modelo gallego, cuyas urnas han alejado los “extremos de uno y otro signo”. “Tras las vicisitudes históricas, como guerras y otras y una larguísima noche de piedra, Galicia consolidó su propio modelo: plural, democrático, avanzado y útil para los intereses de la gente”, finalizó Santalices.