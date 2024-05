La DGT trabaja para tipificar como infracción viaria el uso de ‘apps’ que avisan de controles

Las primeras dos sanciones, firmes e inéditas, por los avisos de controles de la Guardia Civil en carretera se han impuesto en Galicia. Una contra una conocida empresa española que gestiona una gran aplicación que informa de estos dispositivos de vigilancia y que, curiosamente, tras la resolución del expediente cambió su sede social de Miño a Ferrol. Y una segunda a un particular de la provincia de A Coruña que gestiona grupos de WhatsApp con más de 15.000 usuarios en los que alertaba de la presencia policial en las carreteras de A Costa da Morte. Pero ambas multas, tal y como adelantó LA OPINIÓN este fin de semana, no responden a infracciones en materia de seguridad viaria, sino que se encuadran en la Ley de Seguridad Ciudadana, de ahí que fuera la Subdelegación del Gobierno en A Coruña la que dictase la resolución correspondiente. Por ello, la DGT se propone reforzar las sanciones por el uso de estas aplicaciones y estudia cómo abordarlo desde el punto de vista de la seguridad vial, según aseguró ayer en declaraciones a este periódico su director, Pere Navarro.

Estos avisos van contra la línea de flotación de la seguridad vial Pere Navarro — Director de la DGT

El director de Tráfico es tajante. “El aviso por redes de los controles policiales socava gravemente la seguridad vial ya que permite a los infractores evadir la ley, poniendo en riesgo la vida de todos los usuarios de las vías”, sostiene Navarro. “Es un acto insolidario —advierte—, que va contra la línea de flotación de la seguridad vial”. Por ello, tras años en los que el Sector de Tráfico en Galicia, la Fiscalía de Seguridad Vial, Stop Accidentes, la Asociación Pro Guardia Civil y la propia DGT se declararon preocupados por el alcance de esas aplicaciones que avisan de los controles, Tráfico se propone poner coto al uso de estas apps y reforzar las sanciones, a día de hoy limitadas a la Ley de Seguridad Ciudadana. “Estamos estudiando jurídicamente cómo abordarlo”, apunta Pere Navarro tras conocer a través de este periódico la resolución de las dos primeras sanciones por alertas en redes de controles de tráfico.

Según el artículo 36.23 de la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que recurrió el Sector de Tráfico en Galicia, para interponer esas primeras dos denuncias, se considera infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información. En este caso, los dos expedientes concluyeron que se podría poner en riesgo el éxito de una operación con esos avisos en redes, por lo que se procedió a la multa correspondiente. Y es que estos avisos ya no solo disuaden a los conductores de un control de alcoholemia o velocidad, sino también a delincuentes no solo viarios —que han cometido un robo, una agresión, un homicidio o implicados en casos de narcotráfico— que, conocidos los puntos de vigilancia, huyen por otras carreteas.

Tras la resolución de estas primeras sanciones, Policías Locales en Galicia y Comandancias de la Guardia Civil en otras comunidades empiezan a emular las denuncias interpuestas por el Sector de Tráfico en Galicia ante la correspondiente Subdelegación del Gobierno con el objetivo de frenar la actividad de estas empresas.

En la actualidad, el Sector de Tráfico en Galicia tiene en curso otras investigaciones por avisos de operativos policiales en carretera en Pontevedra y Lugo, entre otros.

Víctimas y conductores

En una primera fase se centrará en perseguir las aplicaciones y los administradores de grupos de WhatsApp, pero en una segunda pondrán el foco también en los usuarios de estos canales que alertan de los puntos de control ya que se convierten en colaboradores de la posible comisión de un delito, ya sea de seguridad vial o robos, homicidios o narcotráfico.

Desde Stop Accidentes, reconocen las dificultades para prohibir los avisos a través de apps o redes sociales, por ello urgen sanciones más duras. Y no solo a las empresas que promueven esta información, sino también a sus usuarios.

Por el contrario, el colectivo Automovilistas Europeos Asociados (AEA) rechaza no solo la prohibición sino también las sanciones por el mero hecho de divulgar la ubicación de los radares o los puntos de control. “Con las tecnologías no se puede poner puertas al campo. Para controlar las alcoholemias, el uso del móvil o el cinturón de seguridad, Guardia Civil y DGT deberían promover medidas preventivas como la instalación de alcoholoks, que se active el modo avión al utilizar el teléfono en el coche o que no arranque el coche si no está puesto el cinturón”, apunta el presidente de AEA, Mario Arnaldo. “Las multas —sentencia— no son disuasorias porque actúan a posteriori”.

“En ocasiones ni se había acabado de montar el control y ya estaba anunciado en redes”

Las nuevas tecnologías están ahí. Y como en todo, tienen sus ventajas y sus inconvenientes. En los últimos años se ha disparado el número de conductores que utilizan aplicaciones que avisan de cada incidencia en carretera. No hay ninguna legislación que prohíba esta comunicación, solo se penaliza al usuario que tiene el dispositivo móvil en la mano mientras está al volante.

En Galicia, la herramienta más utilizada por los conductores no solo para conocer el estado del tráfico sino también los puntos de control es SocialDrive, una aplicación creada por dos gallegos de la comarca de Ferrol hace ya casi 15 años.

Para combatir estas alertas, que además de poner en riesgo la seguridad de los conductores —advierten desde Tráfico— también facilitan la huida de delincuentes, la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico en Galicia diseña desde hace casi una década controles exprés, de apenas 15 minutos en cada punto. Para sorpresa de los agentes, “en ocasiones ni se ha acabado de montar el control y ya está anunciado en las redes”. Las consecuencias de estos avisos en una comunidad como la gallega pueden ser nefastas, avisan las autoridades, debido a su dispersión y orografía. Y es que su configuración hace necesario el vehículo para cada desplazamiento. Y además los infractores optan por carreteras menos seguras para evitar el control de turno.

Suscríbete para seguir leyendo