A la escalada de ataques homófobos registrados en A Coruña se suma este jueves la aparición en Sada de un banco que homenajeaba con sus colores al movimiento LGBT y a la diversidad y que ha sido reemplazado por la bandera rojigualda, tal y como ha denunciado el grupo municipal del BNG en redes sociales. En esta ocasión, se trata del mobiliario urbano situado a la entrada del instituto Isaac Díaz Pardo de Sada, pero no ha sido el único acto de estas características en un centro educativo después del destrozo con pinturas homófobas de un mural en el instituto Neira Vilas, en Oleiros. También la bandera que colgaba del Sex Point del Comité Antisida de A Coruña ha sido rota y quemada en los últimos días, según denuncian algunos testigos, por un grupo de jóvenes.

La reacción del alcalde de Sada para condenar lo sucedido no se ha hecho esperar. "En Sada no puede haber lugar para el odio, acciones tan beligerantes e irrespetuosas, relacionadas con la lucha de un colectivo que en estos momentos está en las calles por el asesinato de un joven. No se puede tolerar la discriminación lgtbfóba en ningún lugar, y en los pueblos pequeños, que siempre es algo más invisibilizado, menos. Denunciamos esta pintada por atacar y tratar de invisibilizar a un colectivo que solamente lucha por vivir y amar sin barreras ni obstáculos", ha manifestado este jueves el regidor de la localidad Benito Portela.

"La ola de homofobia que estamos sufriendo se ve reflejada por desgracia en nuestro municipio. Es muy significativo que se elijan los colores de la bandera rojigualda para tapar la bandera multicolor que pintamos hace tres años desde el Concello de la mano de la Fundación Chrysalis Galicia. Tenemos que ponernos más serios que nunca ante tales actos", ha declarado también la concejala de Igualdade de Sada, Isa Reimúndez.