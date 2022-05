Oleiros pagará con fondos propios la primera fase del paseo fluvial de San Pedro tras la negativa de la Xunta

El Ayuntamiento de Oleiros tiene los fondos de las arcas municipales en buen estado, con el superávit del año pasado y los más de cinco millones que lleva ingresados con la venta de las parcelas municipales. Por este motivo en lugar de invertir en otros proyectos ha decidido dar prioridad total a lo que considera la actuación más relevante a nivel de toda la comarca coruñesa respecto a movilidad, sostenibilidad y recuperación medio ambiental y patrimonial: la semana iniciará los trámites para la contratación de las obras de ejecución de la primera fase de la senda fluvial peatonal y ciclista del Rego de San Pedro. Así lo confirmó ayer el alcalde, Ángel García Seoane.

El presupuesto de este año tiene ya consignados 1,1 millones de euros para una primera fase en 2022 y una segunda en 2023 por un importe similar, pero el Ejecutivo quería contar con el apoyo económico de la Xunta, a através de aportación autonómica o europea, para poder cofinanciar esta actuación.

El regidor tomó la resolución de iniciar la obra únicamente con fondos propios después de saber que la Consellería de Medio Ambiente no va a destinar fondos europeos del plan Next Generation a este proyecto porque “no encaja” en el epígrafe de actuaciones de conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad porque no es zona de Rede Natura 2000 y porque el dinero para esta finalidad lo maneja exclusivamente el Gobierno gallego. Solo los municipios de más de 50.000 habitantes pueden presentar directamente proyectos a estos fondos de Europa y Oleiros está cerca de los 40.000.

“El Monumento Costa de Dexo sí está en Rede Natura 2000 y la Xunta tampoco invierte nada allí”, señaló Seoane. El regidor también contrastó este proyecto con el de la pasarela sobre la ría que sí quiere hacer la Xunta y que tiene un presupuesto de cuatro millones.