El sindicato CSIF, con mayoría en el Concello de Sada, emitió ayer un comunicado en el que denuncia “dejadez, falta de organización y previsión” de los responsables municipales. El sindicato afirma que su denuncia está avalada por la mayor parte de la plantilla y acusa al Ejecutivo de contribuir al “descontrol” que se vivió en las fiestas de Mosteirón al enviar solamente una patrulla de la Policía Local.

“Hubo un colapso de vehículos como nunca, peleas con heridos, comas etílicos, y lo más grave, un fallecido en un accidente de tráfico”, denuncian en un comunicado. El CSIF acusa a la Jefatura de desoír las advertencias de los agentes, que reclamaron más medios para cubrir esos festejos, realizar cortes de tráfico y realizar controles de alcoholemia. “La respuesta por parte de la Jefatura fue: “la concejala no quiere y la patrulla no tiene que ir a Mosteirón si no la llaman”, apuntan.

El alcalde, Benito Portela, declinó ayer hacer declaraciones al respecto.