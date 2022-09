La Valedora do Pobo envió ayer una carta a los padres de Matheo, el niño de 6 años con microcefalia que lleva casi tres a la espera de un resonancia magnética craneal con sedación (una prueba para la que la neuróloga del Hospital Materno Infantil había elaborado el correspondiente volante en noviembre de 2019).

En su misiva, la encargada de velar por los derechos de la ciudadanía informa a la familia de que solicitará explicaciones a la Consellería de Sanidade tras tener conocimiento por los medios de que esta prueba todavía no se había realizado.

Su respuesta llega transcurrido más de un año de que los padres de Matheo pidiesen su amparo por el retraso en recibir cita para la prueba. El 12 de agosto de 2021, la adjunta de la Valedora les informó de que admitía a trámite la queja y de que solicitaría a Sanidade las explicaciones oportunas. Desde entonces no volvieron a saber nada. Tras denunciar públicamente esta familia la demora en la realización de la prueba, es ahora la Valedora, Dolores Fernández, y no su adjunta, la que explica por carta a los padres que no dieron más pasos al respecto porque dieron por válidas las explicaciones de la Xunta, que le informó que la cita ya estaba en trámites, por lo que dieron por hecho que Matheo sería citado en septiembre u octubre de 2021.

La Valedora detalla en su respuesta que Sanidade justificó en 2021 la demora en la prueba solicitada, una resonancia magnética craneal con sedación, en que esta no tenía carácter preferente, por lo que se realizaría cuando los “huecos de citación lo permitiesen”.

Este diario se puso en contacto el lunes con el Hospital Materno Infantil para conocer los motivos de la demora, y solo dos horas después de esta consulta, la familia recibió cita para la preanestesia, aunque siguen sin fecha para la prueba.

Los padres de Matheo explican que, según la información facilitada en el hospital, el retraso responde al hecho de que hay un único anestesista en el área sanitaria que va solo un día por semana al Chuac “para atender a todo tipo de pacientes”. Esta familia recurrió a los medios para denunciar esta situación y reclamar refuerzos que eviten que los usuarios de la sanidad pública tengan que sufrir este tipo de retrasos.

Desde el hospital recalcan que este pequeño ha estado siempre correctamente atendido y subrayan que recibe un seguimiento continuo desde que es un bebé por parte de diferentes especialistas.