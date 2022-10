Contra o machismo, comunidade

“O obxectivo é facer un grupo de compañeiras onde convivir e compartir”, resume Beatriz López, da cooperativa Algarabías, que imparte obradoiros de apoderamento para mulleres rurais en Cambre e Carral a través do proxecto de Escola de Apoderamento Feminista EspadELA. Nos cinco anos de vida desta iniciativa, en varios dos concellos polos que pasou “existen grupos de mulleres que a día de hoxe seguen quedando, tomando cafés, porque se fixo unha pequena comunidade”, celebra López, politicóloga e socia traballadora da cooperativa xunto á súa compañeira Belén, psicóloga centrada en mulleres en situación de violencia machista.

Compartir é a clave, explica López. “O apoio mutuo ten unha fortaleza brutal e somos capaces de, ao mellor, vivir dunha maneira mellor, con máis benestar e calidade de vida, se nos apoiamos unhas ás outras”, sinala. Os “condicionantes” que caracterizan ás zonas rurais, como “a soidade ou o illamento”, súmanse á falta de servizos que faciliten a vida, sobre todo para as mulleres, á fronte dos coidados de persoas maiores, dependentes ou nenos, e ao feito de que, tanto na cidade como na aldea, “a comunidade está un pouco desfeita, desvalida, polo individualismo que impera a día de hoxe”, apunta a cooperativista.

Arabías aposta por “facer grupo” e “iniciar un traballo persoal”. A fórmula? “Simplemente falando, conversando e sendo conscientes de que hai un contexto común a todas, que nos afecta e que compartindo e facendo grupo se leva moito mellor”, explica López, quen defende os beneficios de intercambiar vivencias. “O feito de compartir esas experiencias, que moitas veces somos conscientes, pero o feito de contalas,de expresalas e de ver a outra muller á que tamén lle pasa, que tamén lle ocorre, fai que todo sexa moito máis doado dende ese plano colectivo”, defende a cooperativista.

As sesións, describe López, serán “moi activas, participativas, dinámicas”. Os grupos serán, por tanto, de 15 persoas como máximo. O proxecto, avanza a socia, rematará cun “encontro común onde as mulleres de Cambre e Carral van ter un espazo nunha xornada máis lúdica para coñecerse e celebrar tamén o fin de escola”.

A escola traballará en torno a tres liñas temáticas: Con voz propia, que aborda a auto estima, o liderado e a participación e promove a reflexión das desigualdades e a violencia machista; Habitando o noso corpo, que traballa o auto coñecemento, o auto coidado e a expresión emocional con ferramentas como a biodanza ou o ioga; e Os nosos saberes, para reivindicar “os traballos e o papel das mulleres do rural”, conta López.

“Hai un continuo. Están conectadas, unha nos leva a outra, non son independentes”, explica a cooperativista. As sesións realízanse, tanto no municipio cambrés como no carralés, os martes de outubro e novembro polas tardes. En Cambre, son no local social de Brexo Lema e, en Carral, no Toñito Espiñeira.