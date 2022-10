Seoane alude a un informe del fiscal que avala el derribo de Carnicero y solicitará el archivo

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, anunció que los abogados del Concello solicitarán “el sobreseimiento” de la causa penal que mantiene el Juzgado de Instrucción Número 8 de A Coruña contra él y contra el arquitecto municipal, en calidad de investigados por un supuesto delito contra el patrimonio histórico a causa del derribo de la Casa Carnicero en el Fin de Año de 2020.

El juzgado recientemente finalizó las diligencias previas iniciadas tras la denuncia de la Fiscalía y decretó un auto de procedimiento abreviado al considerar que existen indicios suficientes para seguir adelante con esta causa. García Seoane reiteró que este decreto del juzgado fue recurrido y también pedirá el archivo al considerar que “la actuación municipal respetó en todo momento el orden jurídico”.

Seoane recalcó también que la actuación del Ayuntamiento fue “avalada por todos los informes técnicos, incluido un informe imparcial solicitado por la Fiscalía”. El regidor subrayó que este informe del fiscal “recoge que no existía ningún bien para recuperar desde el incendio que sufrió el edificio en el verano de 2020”.

El alcalde recordó también que la jueza ya ha absuelto a la técnica jurídica municipal que informó para la apertura del expediente de ruina, Gloria de la Montaña García-Alcántara, ya no figura como investigada, lo mismo que la primera teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, María Xosé Varela.

“Estamos ante una clara persecución política en la que están interesados los tres grupos políticos de la oposición en Oleiros, PP, PSOE y BNG. Este último, por cierto, fue el que presentó en el Parlamento de Galicia la propuesta de investigación. El PP cogió el guante y es el autor de la propuesta a la Fiscalía. Es decir, todos quieren lo mismo, acabar con Alternativa dos Veciños, esperando coger los restos del naufragio. Pero se equivocan. Alternativa dos Veciños no es un barco a la deriva, es un proyecto político singular y distinto del que todos ellos tienen mucho que aprender. Vivimos en un estado democrático y no en una dictadura. Las alcaldías se tienen que ganar en las urnas y no en los juzgados”, destacó el regidor a través de sus redes sociales.

De la Casa Carnicero, situada al borde del puente de A Pasaxe, solo quedan hoy unas piedras de la planta baja de la fachada, tras la demolición realizada el 31 de diciembre de 2020, decretada por la Alcaldía ante el peligro de derrumbe sobre la calzada, tras el incendio y a causa de los temporales. El edificio, de González Villar, estaba catalogado.