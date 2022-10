El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, lamenta que la Xunta “vuelva a dejar en el cajón el vial 11-17”, que conectaría San Pedro de Nós, en la carretera AC-211, con el antiguo peaje de A Barcala, en la DP-1706 a la altura de A Marisqueira, proyecto excluido de los presupuestos autonómicos para 2023. El regidor defiende los “importantes beneficios que esta infraestrutura viaria tendría para la movilidad en toda la comarca” y reivindica de nuevo “la necesidad de disponer de esta vía”.

Patiño recuerda que “se trata de una vieja demanda” que el Concello reivindica desde “hace años” y que “minimizaría las constantes retenciones que se producen tanto en el puente de A Pasaxe como en Costa da Tapia”. Critica, además, que en la consignación de fondos para la vía ártabra (AG-13) solo se prevea su construcción hasta la autopista AP-9 y no hasta la autovía A-6, petición en la que coincide, pese a sus discrepancias en el trazado, con el Ayuntamiento de Oleiros.

Patiño incide en que el vial 11-17 “es una verdadera solución para los problemas de movilidad de la comarca y, muy en especial, para los atascos y retenciones que se producen, diariamente, en A Pasaxe y en Costa da Tapia”, que se han recrudecido en los últimos meses debido a las obras de reforma del cruce de Sol y Mar, en Perillo. “Parece no haber interés en sacar adelante este proyecto que en Cambre continuaremos defendiendo”, avanza el primer edil cambrés.

El pasado mes de abril, en una entrevista a este diario, el director xeral de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, responsabilizó a Cambre de la demora en la tramitación del vial. Aseguró que el Ayuntamiento cambrés, tras mostrar su acuerdo al trazado en una reunión en la que él mismo estaba, presentó alegaciones en las que reclamaba una tramitación ambiental ordinaria (y no abreviada) por considerar que las alternativas proyectadas por la Xunta no estaban debidamente justificadas. “Es una cosa que me asombra cómo el Concello de Cambre es capaz de disparar contra su propio interés y después echarle la culpa a la Xunta”, criticó Menéndez.

El Concello lamenta también que la Xunta haya dejado fuera de los presupuestos la conexión de la vía ártabra con la autovía A-6. Las cuentas autonómicas consignan fondos solo para llevar la infraestructura —ahora paralizada por anulación judicial de los proyectos tras los recursos presentados por Cambre— hasta la autopista AP-9, infraestructura a la que destina 33,25 millones de euros.

Patiño critica que la Xunta “continúe obcecada con una vía ártabra que concluye en la AP-9”. Insiste en que esta propuesta “no va a beneficiar a los vecinos y vecinas de Cambre”. “A pesar de lo que puedan pensar algunos, la vía ártabra no termina en la AP-9, la vía ártabra tiene que terminar en Costa da Lapa (Santa María de Vigo) para conectar con la A-6”, asevera.

“Esto casi parece El Señor de los Anillos: se están defendiendo los intereses de una pequeña comarca en la que no se cuenta con Cambre para nada”, compara el alcalde cambrés. El regidor adelanta que seguirá defendiendo “la importancia de la vía ártabra, pero con todas las garantías para los vecinos y vecinas”. Se reafirma en reclamar que la infraestructura se ejecute libre de peajes y que “garantice la cohesión social y la dinamización empresarial, como recogía el Plan Sectorial de 2004”.