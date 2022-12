Expropian una finca en Os Regos para iniciar el parque comercial de Manuel Añón

El parque comercial junto a la urbanización Os Regos que impulsa el conocido empresario Manuel Añón está cada vez más cerca de iniciarse. En septiembre de 2021 el pleno de Oleiros aprobó de forma definitiva el plan parcial de este sector de suelo urbanizable denominado SUD-19, que tiene una superficie de 5, 1 hectáreas (inicialmente eran 4,2 pero un levantamiento topográfico posterior elevó la superficie). Ahora el Concello ha acordado, tras la solicitud de Inversiones Sarrianas SL, expropiar la parcela del único propietario del sector que no se ha sumado a la junta de compensación. Una vez expropiada se resolvería el último paso para iniciar este proyecto que incluye un hipermercado, tiendas de moda, restaurantes y una gasolinera, entre otros servicios.

Este sector que va a desarrollarse consta de 25 parcelas catastrales, 22 de ellas dentro del ámbito y las otras tres en un sistema general adscrito, la zona verde ZV-12, el parque del Rego de San Pedro que está en ejecución. El promotor es dueño de 17 parcelas y tiene los derechos de otras dos, por lo que posee el 90,92% del total del área de reparto y tiene mucho más del mínimo necesario para promover este desarrollo.

La ley establece que en este tipo de proyectos es obligatorio incorporarse a la junta de compensación y adelantar dinero para los costes de urbanización, participar en las cargas y después en los beneficios al recibir las parcelas.

Si un propietario no se adhiere al principio puede hacerlo hasta tres meses después de constituida la junta de compensación (se inscribió en el registro ya el pasado febrero). Pero en este caso el dueño de una parcela, con el frente a la rotonda de As Pedreiras, no se ha sumado, por lo que según la legislación la empresa promotora tiene derecho a solicitar al Ayuntamiento el inicio de un expediente de expropiación forzosa.

El Concello, tras esta solicitud, inició el expediente y realizó la valoración de esta parcela de unos 2.000 metros cuadrados, tanto del terreno como del arbolado que tiene actualmente, y lo notifica al afectado para que exprese si está conforme o no. La junta de compensación realizó un cálculo inicial pero después los técnicos municipales estimaron que debía realizarse una tasación por un técnico experto y redactando un informe justificativo.

Este parque comercial estuvo un tiempo parado y se preveía inicialmente que estuviese ejecutado en 2021. La Xunta emitió al principio informes negativos respecto al acceso al futuro parque desde la carretera autonómica, por lo que se modificó dicha conexión.