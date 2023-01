O BNG da Laracha presentou o primeiro tramo da candidatura coa que concurrirá ás próximas eleccións. A lista, liderada por primeira vez por Carolina Castiñeiras, renova tamén os postos tres, catro e cinco.

A actual voceira do grupo municipal estará acompañada polo coordinador da Mesa pola Normalización Lingüística, Xosé María Cotelo; David Bermúdez Lamas, dj e responsable de Galiza Nova ; Fanny Pombo, administrativa nunha empresa do sector industrial; Maribel Fraga Cotelo, traballadora do sector sociosanitario e José Ramón Mallo, un labrego de Coiro.

Castiñeiras agradeceu a “xenerosidade” dos seus compañeiros e o seu “compromiso” co “necesario cambio de rumbo do Concello da Laracha”.