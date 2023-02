A Asociación de Veciños San Cosme de Maianca suma cada vez máis mecos feitos por veciños e veciñas que participan no concurso de Entroido elaborando espantallos que colocan diante das súas casas. Unha ruta pola parroquia permite un Grinch ou unha parella de vellos comendou chourizo, filloas e con tazas de viño. Pero unha das figuras que máis chama a atención é un espantallo que ten unha mensaxe que fai referencia á famosa canción de Shakira: “Maianca non chora, Maianca factura”. A entidade ademais, xunto con outras da zona norte, celebra o 25 de febreiro unha Festa de Entroido con sesión vermú, obradoiros infantís e chocolatada, a actuación da comparsa Os Parados e a queima do Entroido ao son de A Marola.