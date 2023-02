Red Eléctrica reactiva el proyecto para una subestación y una línea de alta tensión en Abegondo y la Xunta lo evalúa

Red Eléctrica Española reactiva su proyecto de construir una subestación en Abegondo. Tras desistir en junio de 2022 de un proyecto iniciado en enero diciembre de 2018, la compañía presentó este lunes un nuevo proyecto a la Xunta, para la subestación y una línea de alta tensión de salida hacia Mesón do Vento y As Pontes de 400 kilovoltios, según informó ayer el director xeral de Planificación Estratéxica e Recursos Naturais, Pablo Fernández, en respuesta a preguntas de la diputada del BNG Mercedes Queixas en el Parlamento gallego. La nacionalista criticó “la falta de planificación y transparencia” y el “descontrol” del Ejecutivo autonómico, además de la escasa protección del territorio afectado por proyectos eléctricos o eólicos al no haberse ampliado la superficie incluida en la Rede Natura, decisión que Queixas atribuyó a “un proceso perfectamente planificado y organizado aunque en silencio, desde la opacidad y el oscurantismo por parte del Gobierno”, sostuvo.

Red Eléctrica prevé retomar la subestación de Abegondo tras modificar el proyecto La Consellería de Industria asegura que el proyecto se recibió este mismo lunes y todavía está siendo evaluado “en un momento inicial para, a continuación, iniciar la tramitación, dentro da cual se someterá a información pública”, precisa el departamento autonómico. El director xeral de Planificación Estratéxica e Recursos Naturais defendió que “la Xunta tramita lo que según la normativa le corresponde y siempre con las máximas garantías legales y, por supuesto, medioambientales”, aseguró que el Ejecutivo autonómico resolvió de modo desfavorable 43 expedientes de un total de 120 relativos a proyectos eólicos, 38 de ellos por declaraciones de impacto ambiental desfavorables, y abogó por contribuir al fomento de las energías renovables como modo de “rebajar la factura” energética y fomentar la “viabilidad y competitividad” de la industria, así como “la prosperidad y el bienestar social”. La diputada del BNG pidió que la Xunta evite que la “proliferación caótica y desordenada de proyectos eólicos” sea “un modelo sin fin”, ya que “la tierra queda improductiva y devaluada, y los bienes alrededor”. Sostuvo que la Xunta del PP funciona “como una gestoría al servicio del lobby eléctrico”.