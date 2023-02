Abegondo dice “no a la subestación” y avisa de que la combatirá por “todas las vías legales”

El Concello de Abegondo muestra su “rechazo tajante” a la subestación que proyecta en el municipio Red Eléctrica Española y asegura que recurrirá a “todas las vías legales” para oponerse a la infraestructura “por su impacto” el en término municipal. El Ayuntamiento mantuvo este lunes una reunión en la casa consistorial con responsables de la compañía para abordar el proyecto. A la cita acudieron el alcalde, José Antonio Santiso; el concejal de Infraestructuras, Alberto Seoane; los ediles de AxA (único grupo de la oposición) Fátima Ínsua y Roberto Gómez; el gerente de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, Jorge Blanco; y técnicos municipales; junto a representantes de Red Eléctrica.

La respuesta de la Corporación municipal fue contundente: “no a la subestación”, traslada el Concello. “Vamos a recurrir a todas las vías legales posibles para evitar esta infraestructura”, expresó el alcalde.

El proyecto de Red Eléctrica “es diferente, con distinta finalidad, al previsto en la planificación 2015–2020 de la compañía, diseñado para reforzar la alimentación de la ciudad de A Coruña”, apunta el Ayuntamiento. El proyecto inicial se descartó en 2022, tras un rechazo unánime de Concello y vecinos. Ahora, la empresa mantiene la previsión de una subestación en el mismo emplazamiento, en la parroquia de Folgoso, lo que para Santiso es “una tomadura de pelo”.

Los responsables de la entidad explicaron que este nuevo proyecto pretende alimentar al AVE y evacuar la energía de parques eólicos. En el primer caso, desde la subestación de Abegondo, ADIF (Administración de Infraestructuras Ferroviarias) tendrá que construir una línea hasta su estación eléctrica de Oza–Cesuras. En el segundo, cada promotora trazará las líneas de conexión.

La subestación se compondrá de una línea de 400 kilovoltios y de un parque de 220. A nivel administrativo, explica el Ayuntamiento, “se trata de tres proyectos, los dos primeros competencia del Estado y el tercero, de la Xunta”. Los proyectos ya fueron presentados por la empresa y se encuentran en fase de análisis para su exposición al público.

Santiso manifestó su “malestar” por la modificación absoluta de la finalidad del proyecto. “Antes se basaban en la necesidad de mejorar el servicio a la ciudad, a la estación de Eirís, y se nos dijo que As Travesas no era suficiente y que Abegondo era el mejor emplazamiento”, recuerda. “Sin embargo, ahora se cambia de argumentario y se dice que es para alimentar al AVE, que no pasa por Abegondo, y recoger la energía de parques eólicos lejos de Abegondo para luego derivarla desde aquí hacia As Pontes. Es un sinsentido”, afirmó.

“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para frenar la subestación, en los tribunales y en donde podamos”, advierte el alcalde. Los miembros de la Corporación presentes en el encuentro sospechan que la decisión de realizar una subestación en Abegondo con otra motivación “procede de que Red Eléctrica ya adquirió el 65% de los terrenos donde la quiere levantar” pero coinciden en que “no es un argumento suficiente para elegir el lugar”. Ínsua, afectada como vecina, se negó a vender su parcela, junto a más propietarios. Red Eléctrica buscará la declaración de interés público de la obra para realizar expropiaciones. El Concello sospecha también que este nuevo intento de la entidad tiene como meta ahorrar el precio del proyecto ya que el anterior ya estaba redactado sin considerar los apoyos que van hacia las instalaciones de ADIF o de los eólicos a la subestación y de ésta, a As Pontes.

El alcalde ve “inasumible” el impacto para el territorio de las torres de más de 70 metros de altura que se prevén. Recuerda, además, que la Ley de Cambio Climático fija “medidas extremas de precaución” para infraestructuras en zonas protegidas, como reservas de biosfera.