Interventor y secretaria rechazan pagos por 364.500 euros y urgen a contratar servicios en Cambre

Los departamentos municipales de Secretaría e Intervención del Concello de Cambre urgen al Ayuntamiento a contratar la prestación de servicios regulares e informan en contra de pagos por 364.559 euros del total de 384.007 euros que el Gobierno local lleva a pleno este jueves para su aprobación en dos reconocimientos extrajudiciales. El interventor recuerda en su informe que ya advirtió en diversos reparos en 2022 de la ausencia de los debidos procedimientos de contratación y la secretaria suscribe el dictamen de su compañero e insta a Intervención a “pronunciarse verbo de la posibilidad a conveniencia de la revisión de oficio de los actos a los que se refiere en el informe de reparo”.

Intervención emite informe desfavorable sin carácter suspensivo a facturas por importe total 2.954 euros —ocho de Naturgy Iberia y tres de una empresa de limpieza—, correspondientes a pagos por los que ya informó con carácter suspensivo el pasado mes de enero. Informa ahora en contra y con carácter suspensivo a abonos por un total de 328.610 euros, casi todos de suministros de Naturgy Iberia. El habilitado nacional argumenta que “superado el ejercicio presupuestario del año 2022 en el que Intervención vino reparando facturas por idénticos conceptos y motivos de forma reiterada, a la fecha no se tiene conocimiento de la tramitación efectiva de los oportunos expedientes de contratación”.

La secretaria advierte de “la necesidad de proceder a la contratación de las diversas prestaciones regulares que requiera el Concello, considerando la excepcionalidad de la contratación menor, los límites cuantitativos de estos 40.000 euros para contratos de obras y 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministro o de servicios), la prohibición de fraccionamiento de los contratos, la duración máxima de un año de los contratos menores y la prohibición de su prórroga, así como la improcedencia de acudir a esta modalidad para satisfacer necesidades previsibles y recurrentes”. La secretaria incide en que la ley “prohíbe la contratación verbal” salvo en casos de emergencia. El interventor señala, al respecto de una supuesta contratación verbal sin crédito consignado para el fin o servicio que se compromete, que “los compromisos de gastos sin consignación presupuestaria dan lugar a responsabilidad contable y pueden constituir también malversación o alcance si se dan los requisitos de estos ilícitos”.

En la sesión plenaria, que se celebrará este jueves a las 20.00, se prevé aprobar también de forma inicial, a iniciativa del Gobierno local, las bases para la convocatoria de ayudas del taller de empleo Proexedis Cambre (Profesionais en Xeriatría e Discapacidade) y se tratará la propuesta de declaración institucional en apoyo a las plataformas vecinales contrarias a los proyectos de parques eólicos en Monte do Gato, que se han presentado en diversos ayuntamientos de la comarca. Los promotores reclaman, en concreto, que la Xunta tramite la declaración de Monte do Gato como parque natural y paisaje cultural y que el Consorcio As Mariñas lo trate en pleno.