El Juzgado ratifica la exclusión del muro de A Patiña de la obra para construir aceras

El Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 2 de A Coruña ha desestimado el recurso presentado por el titular de una casa y terrenos en A Patiña, en Cambre, cedidos al Concello de Cambre y que se incluyeron en el primer proyecto de la Diputación para eliminar el tapón que supone la vivienda y construir aceras en la zona. El particular reclamó contra el cambio de planes en las obras previstas por la institución provincial, que excluyó la construcción de un muro para asegurar el talud de su finca e incluyó la expropiación. Contra la sentencia, que impone las costas de hasta 700 euros al demandante, cabe recurso de apelación.

El juez falla que el acuerdo que se había alcanzado para la cesión gratuita de los terrenos y la casa se firmó entre el particular y el Concello de Cambre, no con la Diputación, por lo que el titular debería, en todo caso, reclamar por el posible perjuicio a sus bienes ante la Administración municipal y no la provincial. Apunta, además, que el convenio de cesión “ya contemplaba los efectos de la inejecución de la obra y en un plazo de dos años, siendo estos la reversión”.

El Ayuntamiento cambrés explica que, en la actualidad, la acera se encuentra “ocupada por las tierras que caen desde el talud ejecutado, en su momento, por la Diputación”, efectos que la obra proyectada en inicio por el ente provincial pretendía corregir con la construcción del muro. “La propuesta del Concello buscaba solucionar este problema e incrementar el espacio útil para disponer de aceras y también de una zona de aparcamiento”, argumenta el Gobierno local, en respuesta a una nota de prensa de Alternativa dos Veciños, en la que recuerda que el cambio de proyecto en la Diputación se adoptó a raíz de una moción presentada por su partido en el pleno provincial “contra la pretensión del Concello de Cambre de que se le construyese un muro de contención a un familiar del alcalde, que no estaba afectado por la ampliación y dotación de aceras en el lugar de A Patiña, en la carretera de Cambre a Carral”.

Alternativa incide, además, en que “el proyecto demandado por el Concello a la Diputación suponía una inversión provincial de 136.436 euros” mientras que la propuesta por Alternativa, y finalmente aprobada, “se limitaba a 93.532 euros”. “Es decir, 42.904 euros menos, que se querían invertir en el muro del familiar del alcalde”, apostilla.

El Concello recuerda que “la construcción del muro de contención se realizaría gracias a una cesión gratuita por parte del propietario de los terrenos”. Señala, además, que “al no salir adelante la propuesta del Concello, la Diputación deberá asumir ahora el pago por la expropiación, por lo que la realización de este proyecto implicará, previsiblemente, una cantidad superior a los 136.436 euros”.

El Gobierno local lamenta que, “una vez más, los principales perjudicados vayan a ser los vecinos y vecinas de la zona, que ya están sufriendo un enorme retraso en la ejecución de este proyecto y que, a estas alturas, siguen las aceras y los aparcamientos que se construirían con la propuesta del Concello”.