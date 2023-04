El BNG de Oleiros denuncia escasez de plazas en las escuelas infantiles, y acusa a la Xunta de “eludir sus responsabilidades” y pasar la “patata caliente” a los ayuntamientos. La formación acusa a la Xunta de ser responsable, debido a la “falta de rigor e información” en el proceso de adjudicación de plazas, de las colas que se formaron “desde las 4 de la mañana” en la escuela infantil As Abelliñas, que responden, aseguran, a la “escasez de plazas para niños entre 0 y 3 años”, tanto en escuelas públicas como privadas. La carencia “crónica” de plazas públicas, argumenta el BNG, lleva a la Administración autonómica a subvencionar plazas en escuelas infantiles privadas, lo que provoca, a ojos de la formación, “una clara discriminación hacia las escuelas privadas con respecto a las publicas”, ya que aunque el plazo de matrícula comienza antes en las escuelas públicas, se resuelve antes en las privadas, situación que “fuerza a madres y padres a intentar garantizar lo antes posible una plaza” para sus hijos. En las privadas no es necesario, siguen, que los niños tengan que haber nacido para formalizar matrícula, como sí en las públicas. Señalan que en los centros privados existen “facilidades plenas” para superar el número de 8 horas diarias “ya que existe un afán recaudatorio implícito a su finalidad”, y en las públicas no es así.

El BNG esgrime que los requisitos para la matrícula en las públicas son “objetivos”, como las rentas y el empadronamiento, mientras que en las privadas se atiende “exclusivamente” al orden cronológico de llegada. La formación critica que en Oleiros existe lista de espera en escuelas públicas y privadas desde diciembre, lo que provoca una situación de “incertidumbre absoluta” para las familias, especialmente en los casos de niños nacidos en los últimos meses.