La exclusión del vial de O Seixal a A Barcala del plan xeral cambrés enfrenta a Patiño y Seoane

El Vial 11, que enlazaría la Nacional-VI, en O Seixal, con la autopista AP-9, en A Barcala, enfrenta de nuevo a los alcaldes de Cambre y Oleiros, Óscar García Patiño y Ángel García Seoane. Tras mostrar posturas contrarias y discrepancias sobre los criterios y prioridades que debían seguirse en la vía ártabra, los regidores manifiestan ahora sus diferencias por la política que debe seguirse respecto a la inclusión o no del Vial 11 en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Cambre, que omite la previsión de este enlace.

Seoane acusa a Patiño de “intentar engañar a la ciudadanía” al realizar declaraciones públicas en las que reclama a la Xunta esta conexión mientras que los planos del proyecto urbanístico que tramita el Concello cambrés prevén la superficie por la que discurriría como zona verde. y suelo rústico de protección de aguas, lo que “impediría la creación de este vial”. El alcalde oleirense, además, aseguró ayer en la radio municipal de Oleiros que unos terrenos de un primo de Patiño se encuentran “pegados” a esa zona prevista como verde. En concreto, detalla el primer edil de Oleiros, el espacio ajardinado clasificado como suelo rústico que proyecta el PXOM cambrés correspondería al tramo “entre el final del Vial 11 de conexión de la CP-1706 y la AP-9 en A Barcala”, lo que “impide la continuidad de este vial y la conexión prevista en el proyecto de trazado y construcción tramitado por la Xunta, que incluye el Vial 11 (conexión DP-1760 con la AP-9)”. El oleirense, además, insiste en que la vía ártabra —cuyos proyectos anuló la justicia por defectos en su tramitación tras recurrirlos el Ayuntamiento cambrés— está “paralizada por intereses particulares de un concejal de Cambre”.

El alcalde de Cambre, sin embargo, defiende que “el Gobierno local no puede ni debe incluir en el PXOM una carretera que no está ni siquiera aprobada por la Xunta”. Patiño reivindica de nuevo “la importancia del vial 11 a la hora de descongestionar el tráfico en Costa da Tapia y mejorar la comunicación en toda la comarca pero aclara que “aunque el Concello de Oleiros hubiera aprobado el trazado de esta infraestructura, tal y como marca la legislación, las declaraciones de impacto ambiental tienen una validez de cuatro años, por lo que esta aprobación ya no tiene efectos”. El regidor cambrés acusa a su homólogo oleirense de “desinformar” y asegura desconocer si las declaraciones de Seoane “son fruto del desconocimiento de la ley o si lo único que intenta es obtener rédito electoral a base de mentiras, como intentó hacer con la vía ártabra al decir que iba a entroncar con la rotonda de A Rocha, algo que nunca se planeó”.

Patiño recordó que el periodo de exposición pública del PXOM concluyó en marzo y durante el mismo no se recibió “ni una sola aportación” de Alternativa dos Veciños. El cambrés critica el posicionamiento del grupo en Cambre: “Es lamentable que prefieran apoyar las reivindicaciones del alcalde de Oleiros —presidente del partido de la margarita— en lugar de los intereses de los vecinos de Cambre”.