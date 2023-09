Polémica en el pleno de Betanzos por las líneas de buses interurbanos

El pleno de Betanzos celebrado esta semana no estuvo exento de polémica. La moción presentada por el BNG para la aprobación de medidas de apoyo al alumnado generó un intenso debate sobre la calidad del funcionamiento del transporte público interurbano. La formación política hizo hincapié en lo “mal comunicada” que está Betanzos con los campus de la Universidad de A Coruña y con los centros de formación profesional.

“En el pasado solicitamos que se negociase con las empresas de transporte el establecimiento de líneas específicas que pudiesen llevar al estudiantado de Betanzos a sus centros de estudio”, señalan los nacionalistas. Según el BNG, “esta necesidad, lejos de materializarse, permaneció mermada por el plan de transporte de la Xunta de Galicia, que recortó notablemente las posibilidades de moverse en transporte público”.

En respuesta a esto, Pablo Vilaverde, del Partido Popular, indicó que “en lugar de negociar con las compañías de transporte esas líneas que podrían acercar a los estudiantes a sus centros de estudio, previamente sería importante hablar con ellos”. Vilaverde señaló la relevancia de conocer las necesidades específicas de los jóvenes y afirmaron que los horarios universitarios “no son uniformes”. Además, los populares propusieron que, en caso de que el transporte público no solucionase los problemas de desplazamiento, se estableciesen ayudas económicas al mismo.

El portavoz del grupo de Gobierno liderado por la socialista María Barral, Andrés Teijo, recalcó que “el transporte es responsabilidad de la Xunta, administración que, como es habitual, se desmarca de sus competencias”. “El transporte escolar es más que cuestionable, del mismo modo que el servicio de transporte regular”, aseguró Teijo. “Se llega al extremo de hacer que tengamos familias que soliciten certificados de impuntualidad sobre este servicio para entregarlos en sus puestos de trabajo o centros de estudio, para así no tener problemas”.

Según los socialistas, el servicio funcionaba de “manera correcta hasta hace apenas tres años”, pero hoy es “un verdadero quebradero de cabeza para trabajadores y estudiantes”. El portavoz aseguró que el Gobierno local intentó “mejorar” el transporte con anterioridad: “con el acuerdo que se obtuvo en aquel momento con la empresa que ofrecía el servicio se habilitó una línea que llevaba a los alumnos hasta el campus de Elviña”, pero “como comentó antes el portavoz del Partido Popular, el servicio apenas funcionó debido a que los horarios de las facultades son distintos entre unas y otras, lo que imposibilita que haya un servicio óptimo para los estudiantes betanceiros”.

En la réplica, los populares declararon que “siempre hay que echarle la culpa a alguien, y si aparece la Xunta por ahí, mucho mejor”. “No negamos que en algún momento hubo problemas con el transporte, tanto metropolitano como escolar, pero esos problemas poco a poco se fueron solucionando”, afirmó Vilaverde. “Yo soy usuario accidental del servicio y nunca tuve ningún problema, creo que poco a poco se ha ido mejorando”, zanjó.

Estas declaraciones hicieron intervenir a la alcaldesa, María Barral, para realizar algunas “apreciaciones”. “El transporte por carretera sí sufrió una serie de mejoras muy limitadas que no solventaron en absoluto los problemas que tienen las personas de Betanzos”, aseveró la regidora. “En la actualidad, al Concello siguen llegando quejas de usuarios del servicio que no tienen esa facilidad de la que usted habla para llegar ni a su puesto de trabajo, ni a sus citas médicas ni a su lugar de enseñanza”, declaró Barral en contestación al portavoz popular. La alcaldesa aseguró que Betanzos tenía un “servicio bueno hasta que cambió la licitación”. “Luego pasamos a tener un servicio pésimo, porque no tenemos una horas fijas de llegada, no hay un número suficiente de líneas y además no es tan fácil consultar los horarios por internet” señaló la regidora, ya exaltada. A pesar del debate generado, la moción del BNG fue aprobada por unanimidad.

El BNG exige más limpieza

Otra de las mociones presentadas por el BNG reclamaba la “mejoras en las condiciones de limpieza y de mantenimiento de las calles del núcleo urbano, de los barrios y de las parroquias”. Los nacionalistas también denunciaron “la falta de limpieza de las vías, aceras y otras zonas de competencia municipal” de las zonas rurales.

El PP se mostró “completamente de acuerdo con todo lo presentado en la moción del BNG” y señaló la “falta de contenedores de cartón y vidrio en el casco antiguo”. Los populares también afirmaron que los trabajadores de los servicios de limpieza “necesitan refuerzos”. El portavoz socialista indicó que la acumulación de basuras es debida a las “malas praxis de algunos vecinos”, lo que fue puesto en duda por el BNG. Esta moción también fue aprobada por unanimidad.