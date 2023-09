El juzgado anula la elección de un técnico de deportes de Arteixo por carecer del título oficial

El Concello de Arteixo tendrá que contratar a un nuevo técnico medio de deporte después de que un juez declarase sin efecto el proceso de selección por fichar a un candidato que no disponía de la titulación oficial en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD), antigua INEF. La resolución llegó tras una denuncia del Colegio oficial de licenciados en Educación Física y Deporte de Galicia, que reclamaba la anulación del trámite tras desestimar el Concello un escrito de un ciudadano que reclamaba aclaraciones en las bases para evitar dudas en su interpretación. El puesto le corresponderá al aspirante con mejor puntuación de la misma convocatoria que tenga la titulación oficial requerida.

El Concello justificó la contratación de un nuevo técnico medio de deportes a jornada parcial “para garantizar la gestión y la calidad óptima de los programas deportivos municipales”. El informe de necesidad del coordinador técnico de deportes apunta que es imprescindible para auditar controlar y evaluar los contratos dependientes del Servicio Municipal de Deportes. Alude al aumento del volumen de trabajo de los técnicos para tramitar los expediente de contrataciones y planificar el departamento con la apertura de la piscina municipal de Meicende para detectar nuevas necesidades de los vecinos en este ámbito.

En las bases para el proceso de selección establecen como condición disponer del grado o licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte “o cualquier otra titulación habilitante para el desarrollo del puesto interino”. Añade que, entre estas últimas, se valorarán las que estén relacionadas con “la auditoría, control y evaluación de contratos públicos” junto con la formación superior en este ámbito de las actividades físicas y deportivas, según establece la Ley del Deporte de Galicia. Las alegaciones del Colegio de Educación Física y Deporte inciden en que el Concello, pese a reconocer la idoneidad de los profesionales con titulación para el puesto, contrató para el cargo a un docente de Educación Primaria. Recalcan que los asuntos que deberá abordar en este puesto laboral son “materias para las cuales no está habilitada una persona diplomada en Profesorado en Educación General Básica”.

Pese a que el Concello defendió en el juicio que los demandantes no estaban legitimados para alegar porque sus intereses no se veían afectados, fuentes del Ejecutivo local confirman que acatarán la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de A Coruña y no la recurrirán. Adelantan que no se realizará otro proceso de selección. Tal como ordena la sentencia, el puesto se le otorgará al aspirante que cuente con la mejor valoración en el concurso público y que demuestre tener la titulación pertinente en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Señalan que la plaza es de carácter temporal, para cubrir un período “de entre cuatro y seis meses,” con el fin de colaborar en la auditoría de las instalaciones deportivas.

El Gobierno arteixán confirma que todavía no se ha procedido a ejecutar el trámite para darle la plaza al nuevo aspirante cualificado a pesar de que el fallo judicial se hizo público el pasado 1 de junio.