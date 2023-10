Carral estima en 700 las viviendas truncadas por la crisis y lamenta la falta de oferta actual

Esqueletos, edificios a medio construir o deteriorados y solares vacíos o plagados de plumachos siembran el núcleo urbano de Carral de cadáveres de una crisis que parece haber congelado la capital municipal en 2008. El Concello estima en 700 las viviendas que no llegaron a ejecutarse por el estallido de la burbuja del ladrillo, entre las alrededor de 400 que quedaron a medio ejecutar y “están arruinándose” y las permitidas en los solares que no llegaron a edificarse, explica el alcalde, Javier Gestal, quien asevera que en la actualidad no hay vivienda disponible para comprar ni para alquilar.

“Es una vergüenza”, lamenta el regidor ante la “desgracia” que le parece el edificio de 124 viviendas ejecutado al 54% en la calle Méndez Búa, de la Sareb, entidad con la que, asegura, resulta casi imposible contactar. Muy desmejorado por el abandono, se vende por 2,8 millones de euros, lo que supone una notable rebaja con respecto a los 4,095 millones que otro portal inmobiliario pedía el año pasado, cuando se puso a la venta tras 15 años paralizado. El Ayuntamiento instaló una valla perimetral para prevenir accidentes tras el desprendimiento de varias losetas de la fachada. La Sareb retiró algunas en 2021 y arregló las humedades que provocaban que se soltaran. Y prometió ejecutar los 200 metros de acera pendientes que rodean al inmueble. Pero la acera sigue incompleta y el tramo existente, cubierto por la valla que protege de la decadencia. También vulneró la Sareb su promesa de acabar los edificios ejecutados al 75%, critica el alcalde. La segunda fase de una promoción en Alto do Castro se encuentra también a la venta, por 1,5 millones, importe rebajado de los 1,85 por los que salió a la venta en 2022. Ese edificio, de la Sareb, ejecutado al 55%, cuenta con 57 viviendas. Completan la oferta actual de la sociedad varios pisos en un edificio, ese sí acabado, en Costa do Pincho. También de la Sareb son unas 40 viviendas en otro inmueble tras el Concello. Y otro cerca de la gasolinera, con 28 pisos, “sin entregar pero acabados”, detalla Gestal. En Rosalía de Castro quedó desnuda una estructura para nueve pisos y cerca se paró un edificio de más de 30. En el Campo da Feira, al 65%, otro inmueble tiene congelados unos 20 pisos. Varinca y los otros solares desiertos Presidido por un cartel de “Se vende”, el terreno de la promotora Varinca que supuso una condena de 116.000 euros al Ayuntamiento de Carral por una licencia para 107 viviendas que resultó anulada luce hoy cubierto de maleza y con una notable población de plumachos. En esa superficie podrían ejecutarse unas 50 viviendas, señala el alcalde. El Concello rellenó hace años el terreno ante las quejas por la gran acumulación de agua y ratas que suponía su abandono. La tercera fase de Alto do Castro, con una previsión de más de medio centenar de pisos, sigue al raso sin visos de albergar un inmueble mientras el de la segunda fase se vende sin terminar. El Ayuntamiento ha adecentado el punto con zona verde y árboles. En Rosalía de Castro, quedó también en el olvido un solar que admite 28 viviendas. Y un promotor tuvo que pagar una penalización por no ejecutar una obra de más de 50 viviendas, lamenta Gestal.