El pacto de taxistas por Alvedro, firmado hace un año y pendiente de las administraciones

Largas colas y esperas por un taxi para salir del aeropuerto de Alvedro pusieron ayer el foco de nuevo en la regulación de la convivencia entre los taxis de Culleredo y los de A Coruña. El atasco se originó a raíz de un control rutinario de la Xunta, que derivó en multas para varios taxistas de A Coruña, dado que la norma vigente no permite que los profesionales del gremio cojan a pasajeros fuera de los límites de su municipio y el convenio que regulaba esa colaboración entre los coruñeses y los cullerdenses se aparcó con la pandemia. La asociación de taxistas mayoritaria de A Coruña y la de Culleredo coinciden en asegurar que el acuerdo entre las entidades de profesionales está definido y solo falta que la tramiten los ayuntamientos y la Xunta dé el visto bueno definitivo.

El secretario portavoz de la Asociación de Taxistas de Culleredo, Ricardo Fariña, asegura que el borrador de convenio está firmado por las asociaciones de A Coruña y Culleredo y “paralizado desde septiembre de 2022”. Explica que las elecciones municipales frenaron el proceso por parte de los concellos. Concuerda el presidente de Teletaxi Coruña, Ricardo Villamisar: “No es un conflicto, es un convenio que ahora mismo está paralizado. Quien tiene que reactivar eso son los ayuntamientos, no los taxis”. El representante de los taxistas de la ciudad asegura que “no hubo movimientos con respecto al convenio”. “Tengo el teléfono encendido para sentarme a negociar, siempre por el bien del usuario”, garantiza.

El representante del colectivo cullerdense coincide también en asegurar que no existe un enfrentamiento entre los profesionales de las asociaciones de uno y otro concello, sino que hay “un poco de desavenencias con un grupo de taxis de A Coruña, unos veinte”, que incumplen el acuerdo —ahora solo tácito— de que los conductores coruñeses acudan al aeropuerto, dentro de los límites del municipio de Culleredo, de forma regulada, ordenada y como refuerzo, con “preferencia” para los locales. “Este grupo no se da cuenta de que , por ejemplo, en el Obelisco por la noche hay colas y no va nadie de Betanzos a decir que no se da servicio y que quieren trabajar en A Coruña. O en Renfe. A Coruña no da atendido a su trabajo. No sé por qué este grupo se mete en otros ayuntamientos”, apunta Fariña.

El planteamiento que las asociaciones han acordado retomar para organizar el trabajo a los pies del aeropuerto consiste en que cinco taxis de la ciudad puedan acudir a reforzar el servicio en Alvedro junto a los de Culleredo y que otros 30 de A Coruña permanezcan en una especie de reserva por si resultasen necesarios.

El borrador del convenio, asegura Fariña, prevé multas para los conductores que recojan a usuarios fuera de su ayuntamiento. En concreto, de entre 600 y 2.000 euros. Las multas mínimas actuales, como las impuestas ayer a los taxistas coruñeses, también tienen como importe mínimo 600 euros.

Más concellos interesados

El Concello de Culleredo asegura que trabaja con el sector “para buscar posibles soluciones para garantizar el servicio de taxis en las paradas del municipio”, su “principal preocupación para atender a los vecinos”. “En cuanto al aeropuerto, la legislación vigente marca que son los taxis del municipio donde radica, y en este caso está al 100% en Culleredo, los únicos que pueden realizar la prestación del servicio”, apunta. “Para incrementar el servicio, el Concello de Culleredo trabaja en establecer un acuerdo, que debe tener el visto bueno de la Xunta” y afirma que “existen taxistas de otros municipios limítrofes interesados”. “También se podría aumentar el número de licencias de taxis de Culleredo, pero creemos que puede haber una solución mejor con un acuerdo”, zanja.