El Concello abegondés reserva 30.000 euros para bolsas de transporte escolar

El Ayuntamiento de Abegondo ha convocado las ayudas a los desplazamientos escolares para este curso 2023-2024. Cuenta con una partida reservada de 30.000 euros.

Para ser beneficiarios de estas bolsas es necesario estar empadronado como mínimo con seis meses de antigüedad (tanto progenitores o tutor como los menores).

Los estudios para los que se pidan las subvenciones pueden ser bachillerato, Formación Profesional, Secundaria, Enseñanza Básica Obligatoria, Universidad, enseñanzas de régimen especial u otros estudios oficiales homologados.

También se pide como requisito tener un cinco de nota media o equivalente en créditos en el curso pasado, con la mitad de las disciplinas curriculares matriculadas superadas (en FP no se exigirá nota media del curso anterior). También es necesario no abandonar los estudios y no tener deudas con hacienda.

La cuantía de las ayudas dependerá de la distancia entre el domicilio y el centro de estudio. Irán desde un mínimo de 109 euros (hasta ocho kilómetros) hasta 245 euros si son más de 15 kilómetros (si los centros de estudio están en otros municipios).