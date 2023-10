Abegondo tiene al fin planeamiento urbanístico. La Xunta y el Ayuntamiento firmaron este jueves la aprobación definitiva del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en la Casa del Concello abegondesa, once años después de que el Gobierno autonómico, en el mismo Consistorio, aprobara el documento urbanístico que después tumbaron los juzgados, como había ocurrido con las normas subsidiarias anteriores. El PXOM abegondés es el primero de los 115 existentes en Galicia que se ha elaborado de acuerdo a la Lei do Solo de 2016, destacaron en la firma la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, que rubricaron el visto bueno definitivo al planeamiento en un acto junto a la directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, y al concejal de Urbanismo, Alberto Seoane.

El documento, además, ha sido elaborado, en opinión de Vázquez, en “tiempo récord”: cinco años desde el inicio de los trámites y “tres años y poco” desde la presentación del borrador, señaló el responsable del equipo redactor, presente en la comparecencia, a la que acudieron miembros de la Corporación actual y, en el público, concejales de la oposición en los pasados mandatos, vecinos y funcionarios municipales. Vázquez y Santiso apuntaron, para alabar la agilidad en la confección del plan abegondés, que concellos del entorno acumulan “15, 20 o hasta 30 años” en elaborar y aprobar un planeamiento. Tras la aprobación definitiva, el PXOM entrará en vigor después de que se publique en el Diario Oficial de Galicia (DOG), paso previsto para la próxima semana, y en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), trámite que, calcula la Xunta, podrá efectuarse en el plazo de un mes y medio. Tendrá 14 años de vigencia, apuntaron los mandatarios. El plan proyecta un máximo de 1.600 viviendas, de las cuales solo 22 quedarán pendientes de gestión urbanística —es decir, de la elaboración y aprobación de planes especiales para desarrollar ámbitos—, ya que el documento ha “huido de la necesidad de suelo urbanizable”—, frente a las más de 900, aseguró el arquitecto de la empresa redactora. La previsión de nuevas residencias, así como el modelo urbanístico, resulta “ajustado a la realidad de Abegondo”, defendieron los comparecientes, en comparación con el plan xeral anterior, aprobado por la Xunta en 2012 y que después anularon sendas sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y del Tribunal Supremo. El documento anulado proyectaba 2.622 nuevas viviendas. El Supremo tumba el recurso contra la anulación del PGOM de Abegondo De las nuevas construcciones que posibilita el plan, el 87% se reservan a suelo rural. El planeamiento que regirá el municipio abegondés se centra en “colmatar los núcleos de San Marco y San Tirso” y en “compactar los núcleos rurales”, 137, apuntó el responsable del equipo redactor. Entre los objetivos del plan, destaca también el parque ecoagrario, “sin cemento ni bloques, solo madera y verde”, destacó Santiso. El alcalde reafirmó su apuesta por el modelo de “crecimiento sostenible” con viviendas unifamiliares que prevé el flamante PXOM. Aseguró en que el Concello ha trabajado para contar con los sistemas generales necesarios —infraestructuras viarias, agua y saneamiento— antes de promover el incremento de población, a diferencia de otros ayuntamientos del entorno. “Hicimos la casa desde abajo”, presumió. Vázquez y Santiso coincidieron en destacar la oportunidad que ofrece Abegondo de vivir en un entorno verde y con gran biodiversidad “a 15 minutos de la ciudad de A Coruña”. “Discutimos mucho, pero para bien”, confesaron el alcalde y la conselleira. Un planeamiento tras 23 años de varapalos legales El recién aprobado plan xeral está llamado a acabar con 23 años de varapalos judiciales a los intentos de Abegondo por ordenar su suelo y fraguar oportunidades de crecer. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tumbó en el año 2000 las normas subsidiarias de planeamiento y, en 2016, anuló el plan xeral que la Xunta había aprobado de modo definitivo en septiembre de 2012. El “desproporcionado” e injustificado volumen de nueva vivienda previsto fue el principal motivo del rechazo judicial a aquel documento, elaborado cuando se preveía un crecimiento que no cuajó, reflexionó ayer el arquitecto del equipo redactor del nuevo proyecto urbanístico. La sentencia corroboró el recurso contencioso-administrativo presentado por un grupo de vecinos que se constituyó en Plataforma de Afectados por el Plan General de Abegondo. Abegondo aprueba el plan xeral sin votos en contra y prevé que entre en vigor en octubre La Xunta presentó recurso de casación contra la anulación del plan de 2012, pero el Tribunal Supremo rechazó en 2017 los argumentos del Gobierno gallego y el Ayuntamiento abegondés y ratificó el fallo del Superior. El Concello y la Xunta tramitaron y sacaron adelante una ordenación provisional, para evitar la total paralización urbanística del municipio, lo que permitió cierto crecimiento, apuntó ayer Santiso. El alcalde dio las gracias a los grupos de la oposición de los pasados mandatos y a los integrantes de la presente Corporación municipal, que aprobaron el plan actual en pleno el pasado mes de septiembre, con el apoyo del PSOE y la abstención del BNG.