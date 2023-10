El Consorcio As Mariñas informa de que con motivo de la festividad de Todos los Santos y San Martín de Porres, patrón de los barrenderos, no habrá servicio de recogida de residuos urbanos el miércoles 1 de noviembre ni el viernes 3 de noviembre, según refleja el convenio colectivo en vigor para el centro de trabajo Prezero As Mariñas.

Los puntos limpios del Consorcio As Mariñas como las oficinas de Prezero en Bergondo, permanecerán cerradas tanto el miércoles ambos días.