“Solo soy culpable de haber ido a robar a esa casa”. Alberto S. P., el acusado de matar de un disparo a Cristina N. T. en su vivienda de Porzomillos, Oza-Cesuras, se declaró ayer inocente de los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, por lo que la Fiscalía pide 28 años de cárcel y el marido de la víctima, que se ha personado como acusación particular, prisión permanente revisable.

La Audiencia Provincial acogió este jueves la primera jornada del juicio con jurado popular por el asesinato de esta joven de 33 años, madre de un niño de dos, en la tarde del 15 de enero de 2021, cuando se encontraba convaleciente en casa tras haberse sometido tres días antes a una operación.

Hechos considerados probados por todas las partes. El acusado, camionero de 52 años, casado y con dos niños, con antecedentes por robo con intimidación, conocía a la víctima: era la mujer de un compañero de trabajo de su esposa. Sus respectivas parejas eran más que colegas, habían mantenido un par de años antes una relación muy estrecha como atestiguan los whatsapp subidos de tono que se intercambiaron durante unos meses. Esta relación, que según el marido de la fallecida no llegó a consumarse, finalizó al enterarse sus parejas y derivó en la apertura de un expediente en la empresa de paquetería en la que trabajaban tras denunciar la mujer del acusado acoso sexual y laboral.

La esposa del supuesto asesino permanecía de baja por ansiedad en el momento del crimen. Quince días antes, la empresa había decidido cerrar su denuncia por acoso (aunque este archivo aún no había sido notificado oficialmente) y se enfrentaba a una petición de despido cursada por la coordinadora de su sección, madrastra de la fallecida, por bajo rendimiento y mal comportamiento.

El día del crimen, Alberto S.P. hizo una vida totalmente normal a lo largo de la mañana. El supuesto asesino llegó del trabajo a las 7.00 horas, fue al súper con su mujer, hizo la comida a los niños y acudió a su cita con Aclad, que hacía un seguimiento de su drogodependencia. A las cuatro de la tarde salió de casa de Vilaboa “sin dar explicaciones” y sin llevarse el móvil. Paró en una armería y compró unos grilletes y después fue a la vivienda de Porzomilos en la que vivían Cristina y su marido. A robar, según la defensa; a matar a la joven, según la acusación.

Versión de la defensa. El abogado del acusado mantiene que antes de dirigirse a la casa de Porzomillos, Alberto paró en un narcopiso de Meicende para drogarse. Ahí coincidió con El Portu, alias de un tal Paolo, un “compinche con el que ya había dado más palos” y con el que se alió para perpetrar el robo. Fueron juntos a la armería para procurarse unos grilletes y llevaban también una cadena metálica de medio metro que, alega el abogado, solo pretendían utilizar en caso de ser sorprendidos por la familia para tener tiempo a huir, dado que el habían dejado aparcado el coche a 750 metros de la casa.

La defensa admite que pudo haber cierto ánimo de venganza en la elección de la vivienda, pero nada más, y asegura que su representado pensaba que estaba vacía a esa hora. Según su relato, Cristina los sorprendió cuando traspasaban el portal. Él corrió tras ella para intentar retenerla y que no alertase a los vecinos. La joven cerró la puerta y huyó escaleras arriba. El acusado rompió una ventana para acceder al domicilio y corrió tras ella. Según su versión, la casa estaba a oscuras, él iba a tientas, y llegó al baño uno o dos minutos después de que Cristina hubiese saltado desde la ventana del aseo, que daba al tejado del garaje, y de ahí al jardín. Sostiene que el también saltó, fracturándose un pie al caer, y huyó “renqueante” y con la ayuda de su cómplice a una finca anexa, llena de maleza, donde lo encontró la Guardia Civil. La defensa subraya que fueron los agentes los que le informaron de que había una mujer muerta y que, de la impresión, sufrió un infarto: “Se dio cuenta del lío en que estaba metido”, afirma.

Versión de la acusación. La Fiscalía y la acusación particular sostienen que fue una “cacería a Cristina”, que se encontraba convaleciente, en una situación vulnerable, y que fue “ejecutada” con un tiro a bocajarro en la nuca. ¿El motivo? Venganza. El Ministerio Público y la abogada del viudo apelaron a unos mensajes que la víctima y el acusado se cruzaron tras enterarse de que sus parejas mantenían una relación, y en la que Cristina acababa diciendo que podía forzar el despido de la mujer de Alberto porque su madrastra era la coordinadora de la sección. Afirman que esto indignó a Alberto S. P., que estaba “muy implicado” en el conflicto laboral de su mujer y apelan a testimonios de que llegó a amenazar con “tomarse la justicia por su cuenta” si “peligraba el trabajo de su esposa”.

Las acusaciones sostienen que un crimen “planificado”, realizado con “alevosía”. Destacan el hecho de que el acusado dejó el móvil en casa y compró los grilletes en metálico y sin utilizar la tarjeta cliente de la armería para no dejar rastro. Recalcan que Alberto S.P . actuó solo y apuntan a diversos testigos que solamente lo vieron a él entrar en la casa y perseguir a Cristina, con el rostro semioculto por un gorro y una braga, y con un chaleco reflectante.

Alberto S.P. , concluyen, no cesó en su empeño hasta que alcanzó a Cristina, tendida en el suelo y lesionada tras saltar por una ventana, y la mató de un tiro en la nuca. “A quemarropa”. A continuación se agazapó entre la maleza, donde fue descubierto. Al día siguiente, la Guardia Civil encontró a unos quince metros del lugar donde se escondía, semienterrrada, la mochila con munición, los grilletes, la cadena metálica y una navaja.

Pruebas y “lagunas” e indicios “que no se investigaron”. La acusación llama la atención sobre el hecho de que el acusado no llevaba consigo las herramientas propias para un robo. No se llevó de esa casa “ni un tenedor”, alegan , y solo había indicios de su presencia en la casa. De nadie más. Entre otras pruebas, apuntan a restos de sangre de una herida que se hizo al trepar por el portalón y sus pisadas en el domicilio.

La defensa replica que la versión de la venganza no se sostiene. Su representado, dice, fue a robar a la vivienda impelido por las deudas. El abogado sostiene que no mencionó al principio a su cómplice por “miedo” a represalias y pone el foco en supuestas “lagunas” de la investigación. Aduce que ningún testigo refirió haber visto que su defendido con una mochila y apunta a la existencia de una huella en el pantalón de la víctima de otra persona y que no fue investigada y a supuestos restos de ADN de un varón desconocido en el cuerpo de Cristina: “¿Por qué no se investigó?”, se pregunta. Apunta además que no se encontraron residuos de pólvora en las manos del acusado, a pesar de que los guantes de látex que llevaban se habían roto.

Testimonio de un guardia civil. Uno de los investigadores declaró que al llegar a la casa encontraron el cadáver de Cristina tendido en el suelo en pijama y bata. Al pie de las escaleras, las zapatillas de las que se desprendió para huir con más facilidad. En el salón, la televisión encendida y una película en pausa. La luz estaba encendida. Encontraron a Alberto S.P. en una finca colindante. “Yo no hice nada, no hice nada”, ’repetía. No vieron indicios de robo. Tampoco de la presencia de una tercera persona. Solo rastros de pisadas y sangre del acusado, salvo esa huella en la pernera del pijama de la víctima a la que no pudieron seguir la pista por su “mala calidad” y a la que restó importancia aduciendo que pudo ser de sanitarios o algún vecino. Afirmó no tener conocimiento de los restos de ADN de otro varón. Los testimonios de testigos proseguirán hoy.