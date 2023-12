Democracia ‘alterada’ en el pleno de Oleiros

“No habla, alborota. Y quiere hacer lo que le da la gana aquí en el pleno. Altera la democracia”, aseguró el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, mientras la portavoz del PSOE, Carmen Acuña, recogía sus bártulos para cumplir la orden del regidor de abandonar el pleno. “Alcalde, compórtese como tal. Haga el favor, compórtese como un alcalde progresista y democrático”, reprochó la edila al tiempo que abandonaba el salón de sesiones. “Lo demostré toda mi vida, cosa que a usted no se le conoce”, contestó él. “Lo está demostrando”, afeó ella, irónica, ya rumbo a la puerta.

La de Acuña ha sido la primera expulsión de un concejal durante un pleno de este mandato, recapituló ayer el Gobierno local, y recordó que en el anterior se había expulsado a su predecesor en el cargo, el exportavoz del PSOE oleirense. El Ejecutivo municipal explica que la expulsión de la socialista se debió a que había hablado sin encontrarse en posesión del turno de palabra. Tras tres avisos, como marca el reglamento, el alcalde ordenó su salida del pleno y mandó a la Policía Local disponerse a garantizar su marcha.

“No entiendo esta actitud caciquil. Porque él en teoría es un alcalde progresista, de eso presume, y después resulta que se comporta como un fascista cualquiera. Yo creo que el personaje se comió a la persona. Son tantos años siendo el que manda que ya perdió el norte, ya cree que él es el Concello, el Concello es de él, él es Alternativa y todo é seu”, criticó ayer Acuña. Apuntó que su expulsión se produjo cuando pidió que los recursos públicos de difusión de información del Concello “se utilicen adecuadamente y se prescinda en ellos de las malas maneras y las descalificaciones a los adversarios”. Recordó, además, que en el pleno anterior García Seoane había suspendido la sesión sin permitir debatir los ruegos y preguntas y que en la de este jueves Alternativa, que tiene mayoría absoluta, votó en contra de la urgencia de todas las mociones, por lo que impidió su debate.

“Lo que no es democrático es que no se respeten las normas del pleno y hablen cuando no les corresponde. Democrático es respetar al pleno y a los ciudadanos”, alegó el Gobierno local ayer. “Se cree que es la dueña y señora de todo”, sostuvo el alcalde justo después de ordenar la expulsión de Acuña. Y, a sus cuestionamientos sobre la democracia, defendió: “Claro que hay una democracia: el reglamento”.

El Ejecutivo niega que le pleno fuera bronco y atribuye la expulsión al mero incumplimiento de las reglas. Miembros de la Corporación, sin embargo, aseguran que la sesión fue tensa y que los debates en este mandato adolecen de frecuentes interrupciones. Tras echar a Acuña, de hecho, García Seoane avisó también al otro concejal del PSOE y a una del PP sobre el uso indebido de la palabra.