El grupo municipal del PP de Miño critica la falta de inversión en iluminación y decoración navideña. “Somos conscientes y además no somos partidarios de que se hagan grandes dispendios en este sentido, pero si es cierto que lo que hay es irrisorio y no beneficia para nada la dinamización del comercio y la hostelería”, afirma la formación en un comunicado remitido a los medios.

El PP lamenta que el Ejecutivo municipal no haya informado a la ciudadanía de los motivos de este recorte en alumbrado. “Entendemos que se pueden dar causas ajenas a la planificación inicial, pero no entendemos por qué no se hace partícipe de esta información al pueblo general”, critica.