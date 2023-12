“Podríamos extender proyectos exitosos de saneamiento de Abegondo a la Reserva”

El técnico responsable de haber renovado y mejorado el abastecimiento y saneamiento de agua en el Concello de Abegondo, en buena medida a través de sucesivos programas europeos Life que ha coordinado, Carlos Ameijenda, es el nuevo gestor de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. “Agradecido” al órgano gestor, el GDR Mariñas-Betanzos, por su nombramiento, se plantea como “una carrera de fondo” la labor, que asume ante la excedencia de su predecesor, Jorge Blanco.

¿Cuáles son sus principales propuestas para la Reserva?

Básicamente, nosotros tenemos un plan de gestión aprobado, de 2023 a 2032, y lo que estoy haciendo es coherente con este plan. Lo que he planteado es cerrar bien el, año. Tenemos que cubrir la excedencia del gestor y de una técnica con el staff que tenemos ahora mismo. Está siendo duro y yo, en la medida de mis posibilidades, intentaré echarles una mano en lo que pueda para cerrar el año y, sobre todo, preparar 2024 sin aspavientos. Voy a estar dedicado a tiempo parcial a esta tarea, tengo que compatibilizarla con la labor de técnico de Abegondo, donde llevo la gestión integral del agua. Mi idea es que sean los técnicos los responsables de llevar a cabo el plan. Voy a introducir la metodología del programa Life de gestión de proyectos, que conozco bien porque llevo desde 2009 desarrollando proyectos hasta hoy. Es una metodología muy buena para proyectos de este tipo. De hecho es el programa más exitoso de la UE.

¿En qué sentido?

Tienen un sistema de gestión y de control que hace que la idea se lleve a cabo cumpliendo todos los objetivos. Con indicadores, tanto sociales como medioambientales. También te obliga a llevar un programa de difusión, una serie de entregables para que los proyectos lleguen al público. Está genial. Y que los técnicos del staff sean los responsables. Ahora van a tener, por así decirlo, un gestor a tiempo parcial, con lo cual los protagonistas van a ellos. Mi labor va a ser más de ayuda, coordinación y generación de nuevos proyectos. Pero los protagonistas van a ser los técnicos.

¿Y a ellos qué les parece?

Bien. Tuvimos ya alguna reunión y genial. Yo creo que es la forma de que funcione. Que haya una persona que sea visible incluso para exponer, difundir resultados, a quien recurrir si hay un problema... Aunque todo el staff funcione en conjunto, que haya una cabeza visible de un proyecto concreto.

¿Y qué ideas quiere promover?

A medio o largo plazo, mi idea es identificar sinergias entre los objetivos de la Reserva y las necesidades o intereses de los actores del territorio. Por ejemplo, la gestión hídrica en el rural. Hay muchas necesidades de abastecimiento y saneamiento en núcleos rurales, sobre todo dispersos, donde no llegan las redes municipales. Aquí en Abegondo he trabajado en proyectos exitosos para mejorar esta situación y podríamos plantear proyectos para extender mejoras de saneamiento a la Reserva. Otra idea es ver las necesidades de empresas en cuanto a productos hortícolas o agrarios que se pudieran cubrir con recursos que tenemos aquí. Hacer de intermediarios entre los productores y las empresas para no tener que recurrir a productos de fuera. Y buscar líneas de financiación. Intentaré estar atento a necesidades sociales o no cubiertas. Detecto en el concello que muchas veces el rural se está abandonando por sus propietarios y, aunque hay gente que se quiere incorporar, los propietarios no saben qué hacer con las tierras. Están medio muertas de risa. Hace falta alguien que pueda linkear esas necesidades, ver en empresas, trasladarlas a los propietarios e intentar buscar una forma de gestión y manejo de esas tierras para cubrir esas necesidades, incluso recurriendo a empresas que puedan explotarlas de forma que se vuelvan productivas y desarrollar social y económicamente nuestro espacio.

La Reserva cita entre las herramientas para conseguir sus objetivos la “recuperación de actividades tradicionales”, quizá la parte que más ha cojeado. ¿Se reforzará?

Quizá sí habrá que recoger esas tradiciones que o temas culturales que ahora mismo tienen nuestros mayores y se están perdiendo y habrá que pensar en alguna línea o algún proyecto concreto que pueda recuperarlo y ponerlo en valor. Como en el nuevo Ecosphere wine. Hay muchas prácticas culturales ancestrales de viticultura que se están perdiendo y, recuperándolas, conseguiríamos un manejo sostenible de nuestras vides sin tener que recurrir a fitosanitarios ni sistemas perjudiciales para el medio ambiente. Sería una forma de recuperar buenas prácticas de acervo cultural y obtener y un beneficio medioambiental.

La investigación realizada desde la Cátedra Hijos de Rivera-UDC de Desarrollo Sostenible en colaboración con la Reserva determina que el uso humano está detrás de la mayor parte de los problemas de los bosques de ribera de los ríos de los que bebe el área coruñesa. ¿Se incidirá en concienciar?

Lo que está claro es que la vegetación de ribera es la última frontera. Tenemos que poner el énfasis en la protección de los ríos, la recuperación de esa vegetación que hace de tampón y evita que lixiviados tanto de actividades agrarias o ganaderas como de problemas de saneamiento lleguen a los cursos de agua y perjudiquen a los ecosistemas y a la calidad del agua. La vegetación de ribera casi se recupera sola. Muchas veces con recuperar y deslindar el dominio público hidráulico y no acceder ahí es suficiente. Para educar estamos utilizando de vectores a los niños, explicando las actuaciones que estamos llevando a cabo, qué es la Reserva, para que lleguen a sus mayores y les expliquen y, de esta forma, intentar cambiar hábitos.