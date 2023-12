No es una cifra elevada, poco más de 15.500 euros, pero sí era llamativa la antigüedad de las facturas: menos una de 2021, las otras eran de 2005 y 2007, hace casi veinte años. El pleno aprobó ayer un reconocimiento extrajudicial de crédito para reconocer dichas facturas pendientes y pagarlas, y se votó a favor por unanimidad. Dos de ellas eran por arreglos de alumbrado, unos 4.000 euros cada una, la otra por la demolición de El Náutico (la liquidación por el tiempo que estuvo parada la obra y las bombas de achique funcionando). La cuarta factura (también de unos 4.000 euros) fue excluida de la votación a petición de la exalcaldesa María Nogareda por las dudas respecto a la validación de las firmas electrónicas (era por el seguimiento de unas obras).

La Corporación local de Sada aprobó por unanimidad la cuenta general de 2022, que finalizó con un remanente de tesorería de 3,4 millones y un ahorro neto de 1,6 millones por lo que según destacó la concejal de Hacienda la situación financiera es muy positiva. La concejal del Partido Popular Soraya Salorio precisó no obstante que durante el ejercicio de 2022 se habían producido 93 reparos de Intervención a expedientes del Ejecutivo, por valor de más de tres millones de euros.

El PP preguntó por la investigación de un juzgado de Betanzos por presunta prevaricación tras la denuncia del exjefe de la Policía Local respecto a la tramitación de multas a locales de hostelería.

El alcalde rechazó manifestarse respecto a si los estatutos de Sadamaioría prevén dimisiones en alguna fase de los procesos judiciales. “Aún no estamos en ese punto”, subrayó Benito Portela, que recordó acciones de este antiguo jefe de policía como multar a las personas que iban a los bailes municipales o negarse a realizar los dispositivos de tráfico en los colegios.

Los populares sí constataron que ayer no había ningún agente de la Policía Local en el pleno, porque de nuevo no había efectivos para el turno de tarde. “¿Habrá policía para Fin de Año?”, fue la siguiente pregunta, que no se respondió.

El concejal de Cultura, o Villar, confirmó que ya se habían producido varias reuniones con los responsables del festival Touliña Pop y existía un “acuerdo total” para incluir una partida en el presupuesto. Apuntó que la oferta del Concello es “como mínimo generosa”. La exregidora Nogareda subrayó que cuando gobernó no lo apoyó por cuestiones legales únicamente, pero si ahora se cumplen apoyará la subvención al festival.