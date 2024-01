Los Reyes recorrerán hoy la comarca de A Coruña para encontrarse con los niños. Cabalgatas, fiestas infantiles con roscón y chocolate o recepciones marcan la agenda de los Magos.

Abegondo. Los Reyes Magos desfilarán en Cabalgata y llegarán sobre las 18.30 para escuchar las peticiones de los pequeños al polideportivo municipal de San Marcos, que a partir de las 17.00 acogerá una fiesta infantil. Habrá música, degustación de roscón con chocolate, caramelos, juegos e hinchables.

Arteixo. Los Reyes Magos saldrán de la parte de abajo del Concello a las 18.00 y llegarán sobre las 19.00 al palacio de los deportes, donde recibirán a los niños al término de la Los interesados en saludar a Sus Majestades deberán reservar cita en la web: https://citaconadal.gal/ o descargando la app Arteixo15142. En cada cita pueden acudir entre dos y cinco personas —máximo dos adultos y tres niños—.

Betanzos. Los Reyes Magos repartirán más de una tonelada de caramelos en la Cabalgata de Betanzos, aptos para celíacos. Saldrán del centro de Formación Ocupacional de Bellavista a las 18.00 y recorrerán la mayor parte de Betanzos. Recibirán a los niños a partir de las 20.15 en una carpa en la plaza García Hermanos. En caso de lluvia, se suspenderá la Cabalgata y la recepción será a las 19.30 en el Aula de Cultura, en el edificio Liceo.

Bergondo. La Cabalgata recorrerá todas las parroquias. Comenzará en la Casa da Cultura a las 14.30 y se prevé que llegue sobre las 18.40 al pabellón de Guísamo para recibir a los niños con roscón y chocolatada. Se puede consultar el trayecto en tiempo real en el siguiente enlace: http://tinyurl.com/3cehctet.

Cambre. Los Reyes realizarán un recorrido matinal por todas las parroquias y una Cabalgata por la tarde por los tres núcleos urbanos. La ruta matutina, en coche clásico, arrancará en las 8.45 de la Casa del Concello y pasará por puntos de referencia de cada zona. Podrá consultarse la ubicación en tiempo real en un enlace en la página web del Concello. Por la tarde, la Cabalgata recorrerá O Temple, A Barcala y Cambre. La salida desde O Temple será sobre las 17.00 y se prevé parta de A Barcala sobre las 18.45 hacia Cambre. Tras el recorrido, habrá recepciones reales en el pabellón de O Graxal y en el Sofía Toro, en las que los niños recibirán boletos para un sorteo de dos bicicletas y dos patinetes. En caso de alerta roja se suspenderán la Cabalgata y las recepciones. En caso de alerta de menor nivel, se mantendrán las recepciones en los pabellones.

Carral. El recorrido real comenzará a las 15.30 en el Xalo y pasará por la parroquias hasta llegar, sobre las 19.00, al Campo da Feira de Carral. Desde las 18.00 habrá animación y juegos en el Campo da Feira, además de roscón y chocolate.

Cerceda. Los Magos comenzarán su recorrido por las aldeas del municipio a las 9.30. De 17.00 a 19.00 se celebrará una recepción real en el auditorio municipal de Cerceda en la que se ofrecerá chocolate con churros.

Coirós. Los Reyes iniciarán su recorrido a las 16.00 en la residencia de mayores Fonte do Santo, desde donde se desplazarán al local social de Queirís y, a continuación, a la residencia de mayores Santa María de Ois y al local de la sociedad Fillos de Ois. La ruta terminará a las 18.00 en el centro social de Coirós. En todas las paradas habrá merienda y regalos.

Culleredo. Sus Majestades recorrerán la zona rural del municipio en varias carrozas a partir de las 11.00 hasta cerca de las 13.30. Por la tarde, la Cabalgata recorrerá el entorno urbano a partir de las 16.45, cuando saldrá de la avenida Juan Carlos I de O Burgo. Habrá recepciones reales en el Pazo de Villa Melania, en Vilaboa, y en la plaza de Europa de O Burgo. En ambas ubicaciones habrá juegos y animación en las Carpas de Nadal. Los Reyes también visitarán los centros sociales a partir de las 17.00.

A Laracha. La segunda jornada de Cabalgata, tras la de ayer, concluirá con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar sobre las 19.30 al pabellón del Agra de Leborís, donde habrá fiesta infantil a partir de las 17.00 con hinchables y actividades para niños.

Miño. Sus Majestades de Oriente comenzarán su visita por las parroquias a las 10.30 y a las 18.30 empezará un recorrido por el casco urbano que empezará en la calle Barrosa y terminará en el pabellón municipal con una fiesta infantil con hinchables y talleres.

Oleiros. Una recepción oficial a los 16.30 horas en la Casa do Concello, con saludo desde el balcón, iniciará los encuentros con los Reyes en Oleiros. Si no llueve, los Magos recorrerán las parroquias hasta el pabellón de la II República, al que se prevé que lleguen sobre las 20.15. Llueva o no, se los Reyes acudirán a las fiestas en el Parque da Lagoa de mera, al pabellón del Valle Inclán en Perillo y a la Casa do Pobo en Iñás.

Sada. La Cabalgata comenzará a las 18.00 en avenida do Porto y llegará sobre las 19.30 a la Casa da Cultura Pintor Lloréns, donde los Magos recibirán a los niños, que deberán formar una fila para subir al escenario. Los niños figurantes deberán estar a las 17.30 en la Lonja.