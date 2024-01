“Mi familia es de A Coruña por parte de madre y por parte de mi padre, de Marruecos. Desde pequeña iba allí de vacaciones. Descubrí que mi familia descendía de la cultura que llamamos beréber, aunque la palabra correcta es amazigh, una cultura que tiene unos 10.000 años, con lengua propia, el tamazigh, nómada, que no tiene una religión como tal pero sí costumbres y mitos, muy relacionados con la naturaleza, y que hasta hace unos veinte años o así estaba marginada de la sociedad. Ahora cada vez se le da más voz. Se habla en todo el norte de África, desde Egipto a Canarias”, explica Sara Lemniai Suárez, una joven de Perillo (Oleiros) que es fotógrafa y productora audiovisual que ayer inauguró una exposición en el centro cultural As Torres de A Fábrica en Perillo: Ourika Amazigh, que podrá visitarse hasta el día 24 de este mes.

Sara Lemniai ha realizado una investigación sobre sus orígenes que ha derivado en un interés profundo por la cultura indígena del norte de África y por darla a conocer y que se valore. Para hacerlo ha elegido los medios que mejor conoce, los audiovisuales y artísticos.

“Son 19 fotografías del valle del río Ourika, donde tengo familia. Es complicado retratar a personas, no les gusta, piensan que es como robarles el alma. Por eso hay pocos rostros. Sí muestro una fotografía de una señora cocinando el pan tradicional de la zona. El resto son paisajes, muestras de artesanía y textiles de esta cultura, el entorno de Ourika. Figuran también imágenes que tomé de Marrakech, de la Medina, puestos de venta, calles. La exposición se completa con piezas de ropa también, algunos trajes típicos y elementos como la tazra, que es una diadema que se ponen las mujeres en las celebraciones familiares”, destaca Sara Lemniai.

Esta joven artista destaca que todas las culturas son importantes y hay que darlas a conocer, evitar su desaparición y cuando se producen situaciones de rechazo se debe a “un racismo por ignorancia” de esas personas, esa cultura y esas costumbres.

Ourika Amazigh es por lo tanto un homenaje a este pueblo ancestral del que procede esta oleirense, que muchos identificamos como bereberes pero que Sara subraya que esta palabra la impusieron los griegos y romanos para designar a los bárbaros. Su idioma se habla en Marruecos, Argelia, Libia, Túnez, Malí, Níger o Egipto, y existen asociaciones en Canarias.

La cultura amazigh vive actualmente una gran producción artística y literaria, tras lograr hacer oficial su idioma en varios países africanos y tener su propia bandera. La familia de Lemniai es del valle de Ourika, un lugar verde y fértil con terrazas de cultivo al pie de las montañas del Atlas.

“Estando allí he visto valores que tienen que me han sorprendido y que hay que destacar. Por ejemplo, mis abuelos ofrecen la llave de su casa a personas que no tienen para que coman y duerman resguardados. Aquí no hacemos eso, pensaríamos que al día siguiente nos tendrían toda la casa sin nada. De todas las culturas se puede aprender algo”, subraya esta artista, que ya mostró esta exposición en Vigo y en A Coruña, mientras sigue estudiando diseño gráfico y community manager,