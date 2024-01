Una mujer de Arteixo, sancionada por golpear el suelo con una bombona de butano de madrugada

El Concello de Arteixo ha iniciado un procedimiento sancionador contra una mujer que en junio provocó un gran escándalo en su domicilio de Meicende. La mujer se enfrenta a una multa de 160 euros por, entre otras cosas, haber golpeado el suelo de la vivienda con una bombona de butano a las dos de la mañana y haber hecho caso omiso de las indicaciones de los agentes de la Policía Local que se personaron en el edificio.

Todo empezó, según indica la denuncia de la Policía Local, cuando varios vecinos alertaron de que unos inquilinos se encontraban enzarzados en una “fuerte discusión de pareja” en la que la mujer le gritaba al hombre que no le volviese a pegar. Los agentes se personaron en el edificio y pudieron constatar los “fuertes gritos” de la pareja así como los reiterados golpes con las puertas, que estaban generando “graves molestias” a los vecinos.

Los agentes llamaron a la vivienda de la pareja para preguntar a qué se debían los gritos, a lo que la mujer respondió, “en un estado muy alto de agresividad y a viva voz”, que a ellos nos les importaba lo que pasase en su domicilio y que se marchasen. Según la versión de la Policía Local, la mujer se negó a identificarse en un primer momento y comunicó a los agentes que la estaban molestado, que ella estaba en su casa y que, por tanto, se dedicasen a hacer otra cosa, “que para eso pagaba impuestos”.

La inquilina finalmente se identificó, aunque recriminó a los policías su presencia en el lugar, por lo que estos le informaron de que estaban allí debido a “los ruidos continuos en su domicilio y las molestias ocasionadas a los vecinos”. A esto la mujer replicó diciendo que su vecina era “una mal follada y una borracha” y que a ella nadie la iba a echar de su casa.

Los agentes le pidieron que también identificase a su pareja, pero ella manifestó que se encontraba sola y que a ellos no les importaba con quién estuviese. Aunque los efectivos le reiteraron que no podía causar molestias “con gritos y golpes a las puertas”, la inquilina contestó que en su casa hacía lo que le daba la gana, que ellos no pintaban nada allí y que se fuesen “a tomar por culo”.

La mujer increpó a los agentes

A las 02.15 horas la Policía Local volvió a recibir llamadas de vecinos que informaban de que la mujer se encontraba dando golpes a paredes y puertas una vez más. Los agentes pudieron corroborar que desde el exterior del edificio se escuchaban “fuertes golpes” y, al acceder al interior del mismo, constataron que procedían de la vivienda de la amonestada.

Los policías le informaron nuevamente de que no podía provocar ruidos. “Estoy en mi casa y hago lo que me da la gana”, respondió la mujer, que acto seguido mandó a los agentes “a la mierda”. Luego cerró la puerta de un portazo y comenzó a golpear el suelo con una bombona de butano.

La inquilina ahora se enfrenta a una sanción de 160 euros como presunta responsable de una falta administrativa leve. Si reconoce su responsabilidad en los hechos y efectúa el pago voluntario, la multa se le reducirá en un 40%, por lo que solo tendrá que pagar 96 euros.