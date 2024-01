“Trátame en función de la edad que tengo, no como un niño si no lo soy”; “ten paciencia e intenta adaptarte a nuestro ritmo”; “somos personas valiosas, no nos digas que no podemos”; “tenemos derecho a tener pareja y a vivir con quien queramos”; “evita sobreprotegernos”. Son cinco de los mandamientos del decálogo sobre cómo tratar a personas con parálisis cerebral que ha elaborado Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral de A Coruña con compañeros de otros puntos de España.

La iniciativa partió de Aspace Coruña, con sede en Osedo (Sada), que dos años atrás realizó un manual similar que decidió exportar a todas las sedes de su asociación en España para dar voz y visibilidad a las personas con parálisis cerebral y difundir sus demandas. Las personas que forman la Red de Ciudadanía Activa y de Vida Independiente decidieron presentar sus demandas en forma de decálogo para que la sociedad, las instituciones y entidades conozcan las normas básicas para un trato digno y correcto y hacerles partícipes del cambio social que promueven para ser tratados como “ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho”. Aspace explica que el objetivo es trasladar este decálogo a diferentes sectores, como centros educativos, ambulatorios, hospitales o medios de comunicación para combatir la discriminación y los prejuicios y poner freno a actitudes paternalistas que, aún sin pretenderlo, suponen un escollo para la pleno integración de las personas con parálisis cerebral. Aspace ha elegido el día en el que el Congreso ha eliminado el término “disminuido” de la Constitución para hacer público este manual. “La eliminación de este término, anclado en el pasado y que no representa al colectivo, supone un importantísimo avance social, porque el lenguaje es fundamental para hacer posible la inclusión de todas las personas. Las personas con discapacidad son ciudadanos de pleno derecho y merecen un trato digno y respetuoso”, subraya Ricardo Iglesias, gerente de Aspace Coruña.