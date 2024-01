Casa do Mar: veinte años de demandas

El edificio de la Casa do Mar de Mera es de 1989 según el catastro, solo tiene 35 años, pero lleva más de veinte arrastrando todo tipo de deficiencias que se van parcheando periódicamente. El pleno del Concello de Oleiros aprobó el pasado martes una moción de Alternativa dos Veciños que exigía a la Xunta dotar a este centro de más personal sanitario, ampliar el espacio médico utilizando también la planta superior para crear “un verdadero centro de salud” en lugar del actual consultorio y arreglar los “desperfectos y daños estructurales” del inmueble.

Hace más de veinte años que el Ayuntamiento reclama el arreglo y un mejor uso de esta edificación que quizá no se levantó con las mejores calidades, pues ahora mismo son visibles los trozos de hormigón desprendidos de escaleras y columnas, con los hierros oxidados a la vista, o la capa de la fachada desprendida en la parte inferior teniendo el ladrillo también a la vista. Ante esta situación Alternativa anunció la convocatoria de una manifestación para mañana domingo en Mera.

En 2003 el Concello alertaba en los medios de comunicación el “deterioro” de la Casa do Mar, con un falso techo podrido y diferentes desconchados en la fachada. En 2010 denunció que el edificio se había hundido quince centímetros pero la Xunta aseguró que “no afectaba a la estructura”, pues se debía al tipo de suelo y culpaba a las “grandes deformaciones” del firme, como los adoquines. En 2010, ante la petición del PP oleirense, la Xunta anunció que estudiaría la “viabilidad técnica” de abrir un centro de día en la Casa do Mar, pero finalmente no se hizo porque comenzó a funcionar poco después el de As Galeras. En 2013 la Xunta anunciaba la apertura de la planta alta como centro social de mayores.

En la sesión plenaria el Concello denunció que entre Serantes, Maianca y Dexo sumaban 5.000 personas y en verano aumentaba mucho más la población por lo que era necesario más personal y más servicios. El PP replicó que Oleiros es uno de los municipios con más centros de día de la comarca, cuatro, y 86 profesionales en total. Indicó también que en Mera había solo 2.795 cartillas registradas, con dos médicos, dos enfermeros y un pediatra compartido además de una persona de administración. Destacó también que en 2023 la Xunta realizó obras de mejora en las ventanas y la caldera y “en breve” realizará trabajos de pintado además de adquirir más material médico.

El Ejecutivo local indicó que a corto y medio plazo Mera va a crecer mucho más porque hay dos urbanizaciones en desarrollo, Cividanes y Xentiña, que supondrán alrededor de un millar de habitantes más. Los populares indicaron que será entonces, cuando en el futuro aumente la población, el momento de ampliar las instalaciones.

La portavoz socialista Carmen Acuña es una de las facultativas de este consultorio médico. Afirmó que la Xunta acababa de realizar obras de aislamiento, eliminación de humedades y calefacción. Negó que se hubiese usado un almacén como sala médica y añadió que existe un enfermero y “tres cuartos” de otro, porque es compartido con otro centro. Admitió que sí existe “escasez en pediatría” y también de personal administrativo, necesario para descargar de papeleo a los médicos. Subrayó que hacen falta más médicos porque existen muchos enfermos crónicos que es necesario atender. Acuña no obstante considera que no hace falta un servicio de salud mental ni rehabilitación ni radiología en este consultorio al existir en otros.

El BNG, que ya anunció que acudiría a la manifestación de mañana, coincidió con Alternativa en que este edificio está “infradotado” . El alcalde afirmó que no era un centro de salud sino “un pasillo con dos salas”.