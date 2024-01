El municipio de Paderne organiza la Festa do Fogar do Maior para el próximo viernes 9 de febrero en el restaurante El Pantano. Este festejo llega así a su edición número quince. Está dirigido a mayores de 65 años de la localidad. Además de la comida, que consistirá en un cocido, habrá música, baile y un sorteo de regalos. El plazo para inscribirse finaliza el 2 de febrero. Las personas interesadas deben acudir a Servicios Sociales o llamar al número de teléfono 981797001. Habrá un servicio de autobús para el transporte de las personas que asistan a esta Festa do Fogar do Maior.