“Cuánto más buceo menos me gusta comer pescado, ves que son seres muy sociales”

La primera vez que una persona bucea no lo olvida nunca. Fuera escuchas voces, coches, todo tipo de ruidos. Al sumergirte en el mar el cambio es tan radical que corta el aliento. Es un mundo con un silencio apabullante, amigable, desestresante. Los peces se acercan con curiosidad, sin temor, a veces incluso puedes tocarlos. Sientes la ingravidez, la conexión, una paz incomparable. Así se puede describir esta actividad y así, más o menos, podrán vivirla tanto buceadores aficionados como los que nunca han explorado bajo el mar, con el Curso de Introducción a la Biología Marina para Buceadores que organiza el Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida) del castillo de Santa Cruz en Oleiros para el 1 y 2 de marzo, con el patrocinio de la Diputación y dentro del programa Para una Transición Ecológica.

Este curso incluye una parte teórica (con sesiones gratuitas) y una práctica (de pago) para el que quiera sumergirse en la bahía coruñesa para poner en práctica los conocimientos adquiridos, de mano de la empresa Buceo Galicia, con sede en A Coruña.

“El curso está dirigido a cualquiera que quiera probar la experiencia, se trata de acercar a la gente al mundo subacuático; y a los que ya sean buceadores pero quieran identificar todo lo que están viendo, que sepan qué es lo que están viendo: plumeros de mar, espirógrafos, rayas si hay suerte, pequeños tiburones, rubios, salmonetes, varios tipos de algas, corales como la gorgonia, los dedos de muerto. En el mar existe toda una variedad de vida que desconocemos”, explica Hugo Rodríguez, responsable de Buceo Galicia junto a su socio Hugo Felpete.

El biólogo Salvador Fojón y el veterinario Gonzalo Montoto, ambos instructores de buceo, serán los encargados de impartir la introducción a esta actividad náutica, bajo la coordinador de Alejandro Martín, instructor también de buceo además de arqueólogo y buzo científico de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS).

“Colaboramos con el Ceida de Santa Cruz desde 2005-2006, compartidos el objetivo de protección del medio ambiente y la ecología marina. Con este curso se podrá ver cómo funcionan los ecosistemas del golfo ártabro, ver el mar con otros ojos. Entras en un medio que no es el tuyo y tienes que saber sus reglas para no romperlas. Se trata de concienciar del impacto del ser humano en el medio. Estas clases son para todos los que tengan interés en descubrir un mundo que desconocen y que quieran verlo con sus propios ojos, no en fotos o en televisión”, explica Alejandro Martín.

“La comunidad de buceadores siempre aportamos nuestro granito de arena. Si vemos basura al sumergirnos, la recogemos. Es cierto que ves latas, botellas, que el fondo del mar parece un wáter. Cada año hacemos una limpieza y cada vez viene más gente a ayudar y vemos que se reduce la basura”, destaca Hugo. Alejandro Martín confirma, como muchos buceadores, que esta actividad “tiene algo de mágico, es adictiva”.

“Ves seres alucinantes. Yo cuanto más buceo menos me gusta comer pescado porque ves que son seres muy sociales, tienen sus estrategias, son divertidos, se te acercan”, añade Alejandro.

Identificar los grandes grupos de seres vivos que se pueden ver en esta costa, generar respeto hacia estos habitantes del mar y formar en conocimientos básicos de ecología marina son algunos de los objetivos de este curso que el viernes 1 de marzo de 18.00 a 21.00 horas incluirá clases teóricas en el castillo de Santa Cruz, con una “inmersión virtual” e indicaciones para bucear.

Al día siguiente, el que quiera, puede bucear en la bahía coruñesa (la zona de El Grelle, rica en fauna y flora) por la mañana y continuar por la tarde con la teoría (de 16.00 a 18.00). Es imprescindible inscribirse, en la modalidad de solo teoría o también con la clase práctica.