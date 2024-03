La Valedora reprocha a Bergondo facturas desorbitadas de agua por fugas involuntarias

La Valedora do Pobo ha atendido la queja de una vecina de Bergondo que todavía no se ha repuesto del susto que se llevó al recibir una factura de 9.132 euros por consumo de agua en los primeros meses de 2020, en plena pandemia, en un momento en que se habían reducido las lecturas de los contadores (en esta caso en concreto no se había realizado la de marzo).

La causa de esta facturación del todo desorbitada se descubrió poco después: una fuga de agua en la tubería que discurre enterrada por el jardín que fue reparada de forma inmediata por los propietarios de la vivienda. La concesionaria del agua, Viaqua, tuvo en cuenta parcialmente esta circunstancia y procedió a una refacturación, limitada a lo que permite la ordenanza en vigor en Bergondo. El importe final fueron 4.386 euros, una cuantía elevada que los titulares de la vivienda podrán pagar a plazos.

Ante esta situación, los afectados pidieron amparo a la Valedora do Pobo para que el Ayuntamiento de Bergondo ajustase su normativa y tuviese en cuenta las fugas involuntarias y realizase la facturación en esos casos aplicando una tarifa mínima en lugar de las que penalizan los consumos excesivos.

La propia empresa concesionaria del abastecimiento, Viaqua, se sumó a esta reclamación y, en respuesta a la Valedora, admitió la necesidad de modificar la regulación en Bergondo para poder actuar en este tipo de casos, que se registran con relativa frecuencia: desde 2020 a la actualidad se registraron 65 situaciones de este tipo, detalló la empresa.

La concesionaria explicó a la institución encargada de velar por los derechos de la ciudadanía que había “insistido” en varias ocasiones en la necesidad de modificar la regulación y que llegó a presentar hasta dos propuestas de reglamento al Concello de Bergondo con artículos específicos en supuestos de fugas involuntarias. Las dos propuestas, de 2015 y 2019, no prosperaron y la concesionaria prevé presentar en breve una nueva.

Una aplicación "injusta" y "contraria a los principios de proporcionalidad"

A pesar de la predisposición manifestada por la empresa para realiza los cambios, la Valedora relata en su informe que el Concello de Bergondo se limitó a responder a la afectada que “la ordenanza no prevé excepciones y que, por tanto, se debe pagar por lo que se facturó” sin pronunciarse sobre las propuestas de reforma planteadas por la compañía.

Su respuesta no ha sido del agrado de la Valedora, que advierte de que la inexistencia de esta tarifa especial para casos de fugas por averías “trae como consecuencia la aplicación de la normativa de forma injusta en perjuicio de la ciudadanía”.

La institución considera que el reglamento debería establecer además el deber de avisar con premura al usuario del consumo excesivo de agua para que este pueda proceder con rapidez al arreglo de las fugas, dado que las lecturas y facturación cada dos o tres meses hacen que “ignore el problema” durante un largo período con consecuencias muy gravosas. La aplicación de la norma en estos casos sin evitar los efectos de la progresividad por tramos, advierte, “es contraria a los principios de proporcionalidad”.