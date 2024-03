As Torres: cafés con charla y ‘boom’ de la olería entre los jóvenes

“Desde la pandemia se ha producido un boom de interés de los jóvenes, pero también de la gente en general por la cerámica, por las ganas de experimentar. Por eso están abriendo tantos lugares que enseñan a elaborarla”, explica Ana Justo, responsable del Museo José María Kaydeda de Oleiros. En A Coruña han abierto en los dos últimos años varios negocios dedicados a enseñar cerámica y en cada clase se puede ver a decenas de jóvenes, sobre todo mujeres, modelando piezas.

En Oleiros existe un museo de alfarería, con una de las colecciones más grandes de España, y que atrae cada vez más atención no solo por sus piezas sino también por todas las actividades que organiza relacionadas con el barro. Entre ellas, el reciente obradoiro de creación de tazas de desayuno, dirigido precisamente a jóvenes de entre 15 y 25 años.

El curso se llenó de participantes que elaboraron espectaculares piezas pintadas, esmaltadas. Próximamente el museo, según apunta Ana Justo, organizará otro taller para jóvenes de entre 15 y 30 años, en este caso para aprender a elaborar el set de piezas para preparar y comer sushi.

Las actividades de dinamización del Museo Os Oleiros también incluyen la organización del Café no Museo, un conjunto de cuatro conferencias en las instalaciones de As Torres con expertos, pero en un ambiente más “íntimo, más distendido y próximo, en el que no da miedo preguntar”, según destaca la técnica del museo.

El primer Café no Museo será el próximo viernes 15 de marzo a las 17.30 horas. La charla la impartirá Susana González, ceramista, docente e investigadora. Hablará sobre la primera fábrica de loza fina de Galicia, que estuvo en Dorneda, cerca del castro de Xaz. La siguiente charla será con otra experta, Ánxeles Verea, que contará los detalles de las fábricas de teja y ladrillo en la comarca. La profesora de Universidad Beatriz Comendador presentará en otra clase el proyecto de recuperación de las louceiras de Bamio; y Andrea Serodio, investigadora y responsable de la creación del museo de Camariñas, hablará sobre el comercio de cerámica a través de los hallazgos arqueológicos.