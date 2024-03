El fútbol larachés se reinventa

“Queremos hacer el equipo con niños laracheses, que se identifiquen con el pueblo ”, adelanta el presidente del Club Xuventude Laracha, Julio Álvarez. La entidad deportiva apenas cuenta con un mes de vida, desde su constitución oficial el pasado 9 de febrero. Todavía no tiene camisetas, aunque sí la intención de utilizar el rojo y el verde, característicos del Laracha CF.

Por ahora, el proyecto cuenta con un escudo, ideas claras y “buena voluntad” por parte de las empresas y negocios del municipio que quieren aportar un granito de arena al deporte larachés. “Hemos ido a preguntar más de 20 empresas y todas nos han recibido con buenas palabras, me parece una buena señal”, detalla Álvarez, contento por la aceptación que el club ha suscitado. “Muchos vecinos, cuando me ven, ya me piden que les haga el carné de socio”, relata el presidente de la nueva entidad, que comenzará a competir la próxima temporada en Terceira Galicia. Agradece, también, la buena acogida del proyecto por parte del Gobierno local, que prevé cederles de forma gratuita el uso del campo municipal de A Laracha.

Ya cuentan con entrenador, Jorge Rebolo, pero todavía queda tiempo para comenzar a confeccionar las plantillas. “Nuestra intención es tener equipos en todas las categorías, desde biberón a juvenil”, expone. También tienen la intención de contar con equipo femenino, aunque las circunstancias no les han permitido crearlo de primeras.