Seoane sopesa dejar de prestar Casas da Mocidade tras actos vandálicos en Casa Silva

Los dos urinarios del baño de hombres estaban totalmente rotos, como si los rompiesen a golpes. En el baño de mujeres una tapa estaba arrancada y metida dentro del wáter. En una puerta se había arrancado una manilla, otra sufrió también daños y en el exterior alguien había arrancado los ladrillos que conformaban la barbacoa. Además, todo estaba lleno de basura diseminada. Así se encontraron la Casa Silva en Bastiagueiro cuando empleados municipales acudieron a verla. Unos actos vandálicos que han dejado al alcalde, Ángel García Seoane, totalmente anonadado.

“El año pasado esa casa la usaron 17.320 personas y no pasó nada, ningún incidente. Y este pasado viernes hubo una fiesta con unas cuarenta personas y después dejaron todo así, parecía que hubiese habido una guerra”, destacó el regidor. Explicó que una chica había solicitado el uso de esta Casa da Mocidade (el Concello tiene varias para los jóvenes, para evitar que hagan botellón en parques o plazas) pero al final no acudió. “Dijo que no fue porque se puso enferma y quiero creerlo. Aunque sé que hay jóvenes de Oleiros que piden las casas para amigos de fuera, de Oleiros. Pero el que pide la casa es el responsable”, advirtió Seoane.

Seoane ve “gravísimo” lo sucedido. Señaló que la joven y los demás dicen desconocer quién causó los daños vandálicos, lo que es imposible, simplemente no quieren chivarse. “Si tapan a un sinvergüenza, a un mamalón, no se prestan más casas. Los que lo tapan son tan culpables como él. Si no aparece el autor, los padres de la niña que pidió la casa tendrán que pagar los daños, unos 2.000 o 3.00 euros”