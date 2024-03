Las anpas exigen limpieza en los centros y que Cambre pague subvenciones de 2022-2023

Unas sesenta personas, representantes de las Asociacións de Nais e Pais de Alumnado (Anpas) de todos los centros educativos de Cambre, realizaron ayer la primera de las concentraciones quincenales que han programado delante de la Casa Consistorial para reclamar que el Concello “resuelva la situación de falta de limpieza” en colegios que se produce desde hace meses debido al bloqueo en los pagos y contrataciones en el Concello, situación que ha llevado a que se produzca una huelga de limpieza entre los trabajadores de la empresa concesionaria Jardincelas.

La protesta se realizó con cacerolas y silbatos y al ritmo de lemas como Coles de Cambre limpos xa, participando representantes de las Anpas de los colegios González López de Brexo-Lema, Gonzalo Torrente Ballester de Sigrás, O Graxal, el Portofaro de O Temple y el Wenceslao Fernández Flórez de Cambre.

Madres y padres no solo protestan por la falta de limpieza en los centros educativos, sino porque aún están sin cobrar, por parte del Ayuntamiento, las subvenciones correspondientes a los convenios de los cursos 2022-2023, y el actual curso de 2024 está a punto de finalizar y aún no se han elaborado siquiera los acuerdos de este año.

Con estas subvenciones municipales las Anpas sufragan las actividades extraescolares y en algunos casos también el servicio de autobús escolar, que ahora “corren serio riesgo de desaparición”, y que ponen en peligro la conciliación familiar.

La concejala de Economía María Pan; junto con la edil de Deportes Ana Rodríguez, se reunieron tras la concentración con miembros de las anpas y les aseguraron que los pliegos para contratar el servicio de limpieza están “pendientes de informe” en el área de Contratación y que la intención del Ejecutivo es “abonar las subvenciones” que les deben a las Anpas cuando liquiden el ejercicio de 2023, algo en lo que está trabajando Intervención.

Afirmaron que llevan “meses” tratando de buscar una “solución provisional” y pidieron un “reajuste” en las horas de limpieza del personal de la empresa para dar prioridad a centros educativos y sanitarios.

Las anpas señalaron que de la reunión con el Ejecutivo no sacaron nada en claro por lo que mantendrán las movilizaciones y no descartan nuevas medidas. “Ahora dicen que hay que esperar a que haya un gobierno en firme. Dicen que en Intervención hay un embudo, siempre excusas. De las tres empresas que miraron para el contrato de urgencia de limpieza ha quedado una que pide más del doble y no es viable”, afirmaron las familias.

